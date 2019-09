Tam Tam Go!: "Casi 20 años después, seguimos atrapados en la red"

Aunque hace diez años que bajaron del escenario, los hermanos Campillo, de Tam Tam Go! siguen atrapados a la red y a la música. Ahora vuelven con un nuevo álbum 'Volando sobre un tacón' para relanzar su carrera, que les llevará de gira por Europa y Latinoamérica con más de 140 conciertos y que arranca este viernes en Zaragoza coincidiendo con el lanzamiento del disco.

En este trabajo hay cierta nostalgia, pues es un recopilatorio de sus canciones más célebres, pero también un punto de frescura gracias la colaboración de artistas más jóvenes, como Mikel Izal o Coti. "Hay una generación que nos está descubriendo ahora", afirma Nacho, el cantante, en una entrevista telefónica con Efe.

Pero, ante todo, es un proyecto que continuará con un nuevo disco de canciones inéditas, que verá la luz en primavera de 2020. Tam Tam Go! vuelve, pero para quedarse un tiempo.

Pregunta.- Después de diez años de parón, ¿qué les ha llevado a subirse de nuevo al escenario?

Respuesta.- En primer lugar, la proximidad. Somos hermanos y nos llevamos bien. Cada uno ha estado haciendo cosas diferentes, él más centrado en la gestión cultural y yo, durante este tiempo, he sacado discos en solitario y he hecho producciones en mi estudio de grabación. Después del último disco, que fue un hasta luego, estábamos agotados de giras. Coincidió también que tuve una niña y no quería perderme su infancia. Con este disco, queremos relanzar nuestra carrera, que la teníamos un poco abandonada.

P.- ¿Da vértigo volver?

R.- No, porque eso no se pierde, es como montar en bicicleta.

P.- ¿Conservan el apoyo y el cariño del público?

R.- Yo creo que sí, porque en las redes sociales estamos teniendo mucha aceptación con el proyecto. El tema 'Espaldas Mojadas', que sacamos hacer un par de meses con Mikel Izal, ya tiene 150.000 reproducciones en 'Spotify', y eso antes de sacar el disco. Hay otra generación mucho más joven que nos está descubriendo ahora y nosotros estamos en una edad muy buena para hacer un plan de gira todavía.

P.- Su nombre también ayuda a no olvidarles...

R.- Sí, el nombre ayuda. Está en la memoria de dos generaciones, al igual que muchas de nuestras canciones. Las canciones son las que perduran en el tiempo. Hubo una época, cuando se vendían discos, en la que vendimos mucho.

P.- El disco recopila los números unos de su carrera y se edita también en vinilo, ¿hay cierta nostalgia en este álbum?

R.- Sobre el vinilo, creo que hay un resurgir también entre la gente joven y eso es una buena noticia para los músicos porque es la mejor forma de escuchar música. Y, sobre el disco, lo hemos hecho para refrescar a la gente quiénes hemos sido. Es un álbum de grandes éxitos pero es muy diferente, porque incluye las canciones clásicas, pero grabadas con la colaboración de otros artistas. Son, además, artistas jóvenes; sólo hay dos de nuestra generación, Antonio Vega y Mikel Erentxu.

P.- ¿Y cuál ha sido el resultado?

R.- Han aportado sobre todo un punto de frescura. Les hemos dejado muy libres y han llevado las canciones a un terreno muy contemporáneo. Hay que tener en cuenta que algunos temas son de la década de los ochenta, pero ahora mismo, con su voz y arreglos, suenan muy actuales, muy del momento.

P.- ¿Estamos ahora más atrapados en la red que hace 20 años?

R.- Sí, sin duda, seguimos atrapados. Yo he sido muy reacio y ahora otra vez estoy enganchado, al final hemos caído todos en la red. Me gusta esa canción ('Atrapados en la red') porque marcó una época y eso que en ese momento todavía no existían las redes sociales. Es la única canción del disco que no tiene colaboración, la incorporamos en el último momento. La hemos grabado nosotros con la banda pero en una versión más rockera. Tiene casi 20 años.

P.- ¡Cómo pasa el tiempo!

R.- Sí, pero creo que estamos en una buena edad para hacer una gira. Vamos a ir también a México, Perú, Colombia... a los países donde funcionó nuestra música y donde todavía mantenemos un núcleo de fans que nos siguen.

P.- Una gira que acabará en 2020, ¿Qué planes tienen después?

R.- Vamos a sacar dos discos. Éste primero para recordar las canciones de toda la vida y celebrar treinta años en el escenario. Y acto seguido, en primavera de 2020, lanzaremos un nuevo álbum con temas inéditos.

P.- ¿Ya tiene forma?

R.- Tenemos alguna canción escrita, una que puede ser el single llamada 'Puente de plata' y hay otra que se llama 'Sin cobertura en el tiempo', y que es la contraria a 'Atrapados en la red', es una crítica. Hemos pasado de tener relaciones directas y de entablar conversaciones con el de al lado a una realidad en la que cada uno va pendiente de su móvil. Hemos pasado del tiempo de la piel al tiempo de la pantalla.

P.- ¿Se vive mejor sin cobertura?

R.- Esta canción va de eso. Es una historia de dos personas que se aman pero han basado su relación en la pantalla y un día se van a un sitio paradisíaco donde no tienen cobertura y descubren que se puede vivir sin eso, que son más felices y que encuentran la libertad. Es una especie de metáfora de lo que está ocurriendo ahora