Tarantino y Mendes triunfan en unos Globos de Oro que dan la espalda a Netflix

A los 87 periodistas que deciden los Globos de Oro, está claro, le gusta el Hollywood clásico, ya sea en el homenaje que le ha rendido Quentin Tarantino en su último trabajo con dos de las mayores estrellas de la industria o en la forma de la virtuosa película bélica de gran presupuesto pero actores desconocidos que Sam Mendes ha hecho pensando en que se vea en la pantalla grande. A 'Érase una vez en... Hollywood' la han convertido en triunfadora de la noche con tres galardones: mejor comedia o musical, mejor guion para Tarantino y mejor actor de reparto para Brad Pitt. Por su parte, '1917' ha salido coronada como mejor drama y Mendes ha dado una de las más inesperadas campanadas de la noche imponiéndose en la categoría de mejor director a Martin Scorsese, Bong Joon-ho, Tarantino y Todd Phillips. La carrera hacia los Oscar se anima.

La misma Asociación de la Prensa Extranjera que había permitido a Netflix barrer en las nominaciones de cine, con 17 candidaturas, le ha dado la espalda al repartir los premios, aunque tras los trabajos con los que luchaban estén nombres, estilos y cine clásicos también. A la plataforma le han dado solo la alegría del premio a Laura Dern como actriz de reparto en 'Historia de un matrimonio'. Y en sus designios los votantes de los Globos no solo han dejado el trabajo de Noah Baumbach, que era la máxima película nominada con seis candidaturas, con solo ese premio: a Scorsese y 'El irlandés', que aspiraba a cinco, le han hecho irse de vacío. Lo mismo a 'Los dos Papas' y a 'Yo soy Dolemite', los otros títulos que Netflix había colocado entre los 10 en liza por mejor película.

Para 'Parásitos', uno de los fenómenos cinematográficos del año en todo el mundo, los Globos han guardado solo el premio de película en lengua extranjera, que se esperaba pero ha sido suficiente para dejar sin reconocimiento el 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar. En categoría de actor de drama Antonio Banderas no ha podido superar a la memorable interpretación de Joaquín Phoenix en 'Joker', una película que también ha logrado el premio por la banda sonora de Hildur Gudnadottir.

Asimismo, la hispanocubana Ana de Armas, protagonista de 'Puñales por la espalda', no ha podido bañar en oro su meteórico ascenso pero en su categoría al menos se ha hecho historia: Awkwafina, protagonista de la deliciosa 'La despedida', se ha convertido en la primera intérprete asiática que se alza con el premio a mejor actriz de comedia.

Han sido unos Globos clásicos. Se han rendido, por ejemplo y como se esperaba, a la impresionante personificación de Judy Garland que hace Renée Zellweger en 'Judy', pero han dejado también su dosis habitual de sorpresas. Una mayúscula ha sido el triunfo en categoría de animación de 'Mr. Link. El origen perdido', una película de los estudios LAIKA que se ha impuesto a un trabajo de Pixar (Toy Story 4), dos de Disney (incluyendo Frozen 2) y otro de Dreamworks. Y a Taron Egerton le ha dado rédito la intensa entrega a la campaña promocional de temporada de premios: frente a un ídolo de Hollywood como Leonardo DiCaprio y un icono como Eddie Murphy, el joven galés se ha llevado el Globo a mejor actor de comedia o musical por 'Rocketman'. El hombre al que interpreta, Elton John, también ha subido al escenario para recoger con Bernie Taupin la estatuilla a la mejor canción, Im gonna love me again, según ha explicado sir Elton el primer premio que los dos ganan juntos.

'Fleabag' y 'Succession'

En apartado televisivo la noche ha sido de 'Fleabag', la serie de Amazon premiada en comedia, y de 'Succession', de HBO, ganadora en drama. Sus dos protagonistas, Phoebe Waller-Bridge y Brian Cox, se han llevado las estatuillas en sus categorías interpretativas.

Ha habido alguna sorpresa, como la victoria como actor de comedia de Ramy Youseff por una producción de Hulu, 'Ramy', que él mismo es consciente de que poca gente conoce. "Sé que no habéis visto mi serie", ha bromeado, "todo el mundo está como ¿quién es este, un montador?"

'Chernobyl', también de HBO, ha ganado como mejor miniserie y por el trabajo de reparto de Stellan Skarsgard. Y los Globos, como en apartado de cine, tampoco han mostrado mucho amor por Netflix. De las 17 nominaciones que tenía la plataforma se ha transformado en oro solo la de Olivia Colman por su trabajo en 'The Crown'.

Gervais y los discursos políticos

Le salió el tiro por la culata a Ricky Gervais, que en su monólogo inicial había asegurado que era la noche de Netflix y que el resto podía marcharse. Y no ha sido lo único en que el provocador cómico ha desatinado. En ese monólogo plagado de dardos a los organizadores que le habían contratado por quinta vez, de algunas bromas duras sobre escándalos sexuales y de crítica negra a Apple (una compañía que tiene fábricas de explotación en China) también ha tratado de decir a los premiados que se limitaran en los agradecimientos. No estáis en posición de hacer discursos políticos, ha dicho. No sabéis nada. Pasáis menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg.

La broma ha fracasado. Desde el escenario se ha hablado sobre cambio climático, especialmente en menciones y muestras de solidaridad con los incendios en Australia, desde donde ha mandado un mensaje llamando a actuar ante la crisis climática Russell Crowe, premiado por su trabajo en 'La voz más alta'. Se ha hablado también de derechos de la comunidad LGTBQ, especialmente durante el premio honorífico a Ellen DeGeneres. Y se ha hablado de guerra, Donald Trump, derechos de la mujer y elecciones.

Patricia Arquette, premiada por su trabajo 'The Act', ha dedicado su intervención a denunciar a un presidente que tuitea una amenaza de 52 bombardeos (en Irán), incluyendo en lugares culturales, a alertar de la emergencia climática y a urgir a todo el mundo a votar en las presidenciales de noviembre.

Su discurso ha sido solo un aperitivo de lo que estaba por llegar. Cuando ha subido al escenario a recoger su Globo de Oro como protagonista de la miniserie 'Fosse/Verdon', Michelle Williams ha lanzado un personal y emocionante alegato a favor del derecho a decidir de las mujeres. Y ha acabado también con un mensaje de cara a las elecciones. Mujeres, por favor votad según vuestro propio interés. Es lo que los hombres han estado haciendo durante años y es por lo que el mundo se parece mucho a ellos, ha dicho. No lo olvidéis: somos el mayor grupo electoral de este país. Hagamos que se parezca más a nosotras.