El Teatro Marín de Teruel reabre este sábado tras 9 meses cerrado

El Teatro Marín de Teruel reabre sus puertas al público tras el paréntesis que comenzó en marzo con el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus. El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha presentado este jueves la programación para el mes de diciembre que comienza el sábado con An Extraordinary Quintet y continúa el día 18 con Ballenas Asesinas, el 20 con Una Navidad con la Camerata, el 27 con Lo Mejor de Yllana y finaliza el día 28 con el musical La Bella y la Bestia. Las entradas se pueden adquirir en la web teatromarin.es y en la taquilla los viernes de 18 a 20 horas y dos horas antes de cada función.

Méndez ha explicado que se ha establecido un protocolo de seguridad, al efecto de cumplir con todas las medidas establecidas, y que el aforo se reduce a 150 personas. “Durante el mes de noviembre hemos querido ser muy prudentes y paralizamos toda la actividad cultural hasta que la curva de contagios descendiese”, ha indicado. El nuevo ciclo se llama Te estamos esperando y viene a ser la continuación de la programación llevada a cabo en verano bajo el lema Las estrellas del auditorio en el Parque de los Fueros-Ricardo Eced y el ciclo TradicionaTe que se llevó a cabo en la plaza de la catedral en septiembre.

“La cultura no se puede detener, es necesaria y nuestra obligación es seguir ofreciendo a los turolenses todas las actividades culturales de manera segura”, indicaba, reiterando que “en las salas de cine y de teatro no ha habido ningún rebrote ni contagios”. En el caso de Teruel, desde que comenzó la pandemia se han realizado más de 40 actuaciones culturales y no se ha producido ningún contagio, por lo que el concejal se muestra muy satisfecho con el resultado de los protocolos de seguridad que se están llevando a cabo.

El protocolo en el Teatro Marín incluye la toma de temperatura a los asistentes, desinfección de las instalaciones después de cada evento, aforo limitado según la normativa vigente, gel hidroalcohólico a disposición de los espectadores en todo momento, etc. Para facilitar el acceso al teatro, se abrirán las puertas 45 minutos antes de cada actuación “y la salida, como hicimos en verano en el auditorio, se hará de manera escalonada siguiendo las instrucciones del personal de sala”.

Para anunciar la esperada reapertura del Teatro Marín se ha editado un vídeo en el que han participado diferentes personas relacionadas con la vida cultural de la ciudad. Desde la concejalía de Cultura se continúa trabajando para programar actividades culturales después de las fiestas navideñas, si la situación de la alerta sanitaria lo permite.