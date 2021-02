Teatro para no sentirse 'Nadie'

El Teatro del Mercado acoge desde mañana jueves hasta el domingo la representación de Nadie, de Caídos del Zielo. Una creación colectiva con vocación artístico social dirigida por Félix Martín en la que participan actores profesionales y personas en riesgo de exclusión social.

«La soledad también mata, la soledad también se muere», dice Casimiro, uno de los personajes de Nadie. Como punto de partida, una antigua guardería situada en medio de un parque reconvertido en cafetería, en punto de encuentro al calor de una taza de café y de la compañía de otros, para ser parte de la sociedad, y contar sus historias, basadas en las experiencias del elenco. «Ellos representan su vida. La obra es una forma de sintonizar con la ciudadanía. De transmitir que todos somos vulnerables», ha apuntado Ángel Lorén, consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, organismo que colabora con el proyecto Caídos del Zielo.

Nadie se representó el pasado año con un absoluto éxito y la venta total de sus entradas diez días antes de su estreno. En el escenario, 20 actores, profesionales voluntarios y personas sin hogar dirigidos por Félix Martín y acompañados por los psicólogos Javier Casado y Gabriela Lafuente como docentes; Lucía Reula, bailarina y profesora de danza y expresión corporal; y Raquel Agudo, profesora de voz y cantante. Todos ellos componen un equipo donde la dramaturgia cobra un sentido social. «El arte sin la faceta humanista no tendría sentido», ha comentado el director de Nadie. El taller sigue la estela de Caídos del Cielo, oenegé fundada por la actriz y directora Paloma Pedrero en Madrid en el 1998.

El taller está ofertado a todas las personas en riesgo de exclusión social interesadas en el teatro y pretende crear un espacio de convivencia y de creación a través de la expresión y del juego dramático, ensayando en el Centro de Danza de Zaragoza. «No utilizaremos la técnica dramática para solucionar problemas o conflictos personales, no vamos a hacer psicodrama, sino un taller de teatro, con todo lo que conlleva un proceso de creación. De esta forma, crearemos a su vez un público activo y sensible al arte en toda su dimensión, al arte escénico en particular y a todas aquellas problemáticas de carácter social que se manifiesten a nuestro alrededor» han comentado desde la organización.

Desde Caídos del Zielo pretenden que el resultado de Nadie sea el de incluir a las personas sin hogar como parte de la ciudadanía. Inmaculada Oliver, actriz profesional, ha señalado «la belleza en el trato diario» durante los ensayos y la «sensación de adaptación» que se daba a medida que continuaba la producción. «Nadie entra en el proyecto si no muestra la sensibilidad hacia la que vamos», ha añadido Martín. El director quiso recalcar el trabajo de todos los actores, en especial a los que va dirigido el taller, «le dan al trabajo una credibilidad absoluta».

Esta producción se ha reprogramado ya que estaba prevista para el pasado septiembre pero no pudo llevarse a cabo debido al número de personas en el escenario, 20 en total, y por la situación de la pandemia. Con las restricciones sanitarias actuales, la obra se podrá ver el jueves a las 19.00 horas y desde el viernes hasta el domingo desde las 18.00 horas.