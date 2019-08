Techno, house y romanos

La música y el patrimonio histórico han demostrado encajar en varios proyectos realizados en Aragón. Las notas de estos proyectos suelen pertenecer a composiciones clásicas. Una tendencia que cambiará ZHE LAB con su propuesta de techno y house en el Teatro Romano de Zaragoza, a las 20 horas del próximo 2 de septiembre. Tres horas de música electrónica con tres disc jockeys singulares, en un lugar que data del siglo I. La entrada será gratuita y los pases se podrán adquirir a partir del día 2 de septiembre en la plataforma Eventbrite hasta completar el aforo.

Como toda tarea universitaria, el Trabajo de Fin de Grado puede ser una carga o una oportunidad para profundizar en un tema de interés para el alumno o la alumna. En el caso de Inés Palacio, Beatriz Murillo y Andrea Pardos fue más bien lo segundo. ZHE LAB nació de su deseo de conectar al público joven con la herencia histórica de la capital aragonesa: «Darle la relevancia que se merece al patrimonio cultural de nuestra ciudad, al que pensamos que actualmente apenas acuden jóvenes, porque realmente no lo conocen del todo», explica Andrea Pardos. «La unión hace fuerza», se dice. Así lo hicieron las tres emprendedoras zaragozanas, impulsar el legado histórico de la ciudad a la vez que este estilo de música: «Como en la actualidad no hay género electrónico en Zaragoza, porque a esta oferta musical apenas se le da cabida o prácticamente no se ofrecen actividades del estilo, queríamos cubrir esa necesidad de la población», apunta la cofundadora.

ZHE LAB se encarga de organizar el evento, pero las tres horas de música corren a cargo de tres artistas nacionales: el zaragozano Alex MD, ganador del Ámbar Z Music 2019 en esta disciplina; los santanderinos The Dirty Playerz, «con mucho potencial tanto a nivel nacional como internacional», recalca Andrea Pardos; y la catalana Jana La Fontaine, que según Pardos tiene «un panorama detrás impresionante, es una apuesta fuerte». Otro de los objetivos del trío de egresadas de Publicidad y Relaciones Públicas es dar protagonismo, validez y apoyo a la figura de la mujer en este sector: «Darle la relevancia que merece en el mundo del disc jockey», defiende Pardos. Por ello, una de sus prioridades es lograr la paridad de artistas masculinos y femeninos en sus eventos.

Tras el evento en el Teatro Romano, Inés Palacio, Beatriz Murillo y Andrea Pardos preveen organizar el siguiente en el museo Pablo Serrano, lugar que, admiten, les llama mucho la atención. La lista de los próximos emplazamientos no todavía está redactada, pero en ella podrían figurar el Palacio de la Aljafería y la Cartuja, unos «sitios muy reseñables de Zaragoza», indica Pardos. La inspiración de las tres jóvenes emprendedoras vino de sus experiencias como estudiantes Erasmus, y fijándose en casos de éxito «extramuros». Los dos lugares que toman como referencia son, por un lado, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno de Londres (Tate Modern), que acogió ocho actuaciones del dúo alemán Kraftwerk en febrero del año 2012. El Grand Palais de París es su otro espacio predilecto. En octubre de 2010 Cercle invitó al disc jockey holandés Joris Voor al icónico edificio. Se trata de una iniciativa que filma y transmite actuaciones en vivo a través de Facebook en lugares inusuales y cuidadosamente seleccionados de todo el mundo.