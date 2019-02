TEDx Alcobendas, una oda a la diversidad

“Todos somos iguales, pero a la vez muy distintos” es el lema que abanderó la segunda edición del TEDx Alcobendas, acogido por el Centro de Arte de la localidad madrileña el pasado sábado 16 de febrero. El festival de las ideas, bajo licencia oficial de la marca TED (Technology, Entertainment, Design), se caracteriza por tener un formato muy concreto: exposiciones de no más de 18 minutos, expertos en diferentes temas, un alto componente emocional y el objetivo de inspirar y estimular las mentes.

“Mi nombre es Gorry y tengo un diagnóstico grave y duradero en salud mental”. Así se presentó el primero de los oradores. El activista Gorry, a secas, explicó que las enfermedades no son otra cosa que estados mentales: “Alejandro Magno era bipolar, Tesla esquizofrénico y Van Gogh sufría varias enfermedades psíquicas. Sin embargo, eran unos visionarios”. Es presidente de la asociación ‘Tú Decides’, que lucha por las personas con trastornos de salud mental.

La segunda conferencia corrió a cargo de la psicóloga e investigadora Miriam Romero: “¿Cuántas veces han oído la frase no tengo autoestima?”. El mensaje de Romero se enfocó en una charla alentadora desde la base científica de la psicología sobre como influye el pensamiento en nuestras acciones: "La autoestima no existe. Es solo una palabra, un conjunto de descripciones de nosotros mismos. Si me digo cosas negativas, haré y sentiré cosas negativas”.

Enhamed Enhamed es el mejor nadador paralímpico de la historia con treinta y siete medallas repartidas en doce años de carrera profesional. En un discursó que combinó el humor y la motivación, el deportista hizo hincapié en que la mayor discapacidad que tenemos es no confiar en nosotros mismos: “A mi me llegaba el mensaje constante de que no podía hacer lo mismo que los demás por ser ciego. Siempre va a venir alguien a decirte que no puedes hacerlo, pero debes confiar en ti mismo”.

La encargada de cerrar el primer bloque fue Leo Margets, jugadora profesional de póker, cuya exposición tuvo como objetivo destruir las barreras de género: “No me siento inferior en un mundo de hombres, esto es una meritocracia: yo demuestro lo que valgo en una mesa de póker. A mi ser mujer me ha servido incluso para conseguir más patrocinadores que un hombre. El número de mujeres en el póker es del 7%, pero simplemente por una cuestión de gustos”.

José Antonio Ondiviela abrió el segundo ciclo. El experto en SmartCities ofreció una interesante charla sobre el futuro de las ciudades: “Estamos en los albores de la cuarta revolución industrial, marcada por la robótica y la inteligencia artificial. La receta de la prosperidad está en las nuevas tecnologías, son las que atraen el talento, y por ello las ciudades están compitiendo en ser las primeras. Las SmartCities tienen el objetivo de crear una ciudad colmena, en la que todos trabajemos conjuntamente, debemos ser actores activos”.

El silencio se subió al atril junto a la activista y animalista Silvia Barquero. Una pequeña perforamance con la que la presidenta de PACMA quiso representar el silencio que se vive en el escenario político con la situación de desprotección de los animales en nuestro país. “Afortunadamente, en nuestro país ya no se pueden cortar las extremidades a las mascotas por motivos estéticos e incluso se está empezando a sentir una mayor sensibilidad con nuestros compañeros de planeta”, explicó Barquero.

“¿Porqué no convertir las historias cotidianas en extraodinarias?”. Con esta premisa comenzó su intervención Salvador Simó, director de animación y creador de ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, ganadora del Premio Especial del Jurado en el festival Animation is Film de Los Ángeles (EEUU). En España se estrenará el próximo 26 de abril.

La encargada de concluir la jornada, y una de las ponentes más esperadas, fue la periodista y escritora Marta Robles, que demostró una vez más su impecable capacidad oratoria con una ponencia sobre las inseguridades humanas: “El fracaso está estigmatizado en España. La inseguridad en sí misma no es algo malo, conlleva duda y esa duda hace que nos movamos, que busquemos lo nuevo y vayamos hacia el progreso”.

El evento, bajo el título ‘Divesos’, fue promovido por la zaragozana Beatriz Jericó, el madrileño Alex Roló y presentado por el coach David Morales, además de contar con un gran equipo humano de voluntarios. TEDx llegará a Zaragoza el próximo 22 de mayo para demostrarnos que las ideas pueden cambiar el mundo.