Teruel es un gran plató

Teruel es desde ayer y hasta las 12.00 horas de mañana sábado un gran plató de cine, donde cinco equipos de rodaje, uno de ellos llegado desde Francia como país invitado, se han lanzado a una carrera para grabar y montar un cortometraje en 48 horas. Es el Rally Desafío Buñuel, cuya tercera edición, dedicada a la película Los olvidados, de Luis Buñuel, se presentaba ayer ante el público turolense poco antes de dar la salida a los participantes.

El nuevo director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, fue el encargado de abrir la presentación junto con los actores y el director del certamen, Esteban López Juderías. Lucea definió el proyecto como «toda una fiesta del cine, la cultura, la creatividad, el talento, la participación y la ciudadanía, requisitos de un evento singular que tiene visos de ir creciento». El director general de Cultura quiso dejar patente el apoyo de la DGA a Desafío Buñuel, «pues más alla de la cultura, la iniciativa cuenta también con importantes implicaciones en la vertebración del territorio».

Y es que Desafío Buñuel es más que un festival de cine, pues los habitantes de la ciudad participan no solo como figurantes en las películas, sino que ceden sus establecimientos, sus casas para que puedan servir de escenario a los cortos. Una manera encomiable de implicación de la ciudad en un proyecto que, además, acerca a profesionales del cine desde distintas ciudades hasta la capital turolense, dando a conocer todas sus maravillas y también, sus problemáticas.

actores y películas / La escritora y ahora también actriz Espido Freire participa en el cortometraje del país invitado, Francia, titulado Las sillas vacías y en el que Pancho Almenara, su director, ha tramado, según Freire «una historia profundamente onírica, muy literaria, sobre el recuerdo y las ausencias».

Josean Bengoetxea, quien fuera Benat en la premiada Loreak decía quedarse «con las gentes de Teruel. Estoy muy excitado, porque veo una energía impresionante. Los verdaderos protagonistas son los turolenses». Bengoetxea participa en el corto Los olvidables, de Laura Calavia, que el actor define como «chica conoce a chico, señor ya. Y chico desaparece... para una chica muy acostumbrada al ghosting».

Mario Venancio es el protagonista de Lilith, corto de Isaak Balaguer, en el que el director plantea «un futuro terrible. Por la cara se me ve que soy el malo de la película. Está concebido en un formato gótico, muy atractivo de ver», explicaba ayer el actor.

Capricho, de Álvaro García Company y Andrea Trepat tiene como protagonista al actor y productor Carlo D’Ursi. La obra trata «de una niña que tendrá que aprender a ser adulta a pesar de su corta edad, y querrá regalarle un capricho muy especial a su padre, una historia siempre con Teruel de fondo», señaló D’Ursi.

Por último, la actriz principal junto a Javier Gutiérrez de la multipremiada Campeones, Athenea Mata, interpreta el cortometraje de Juan Lorenzo El tiempo se come hasta los diamantes, un filme «muy atractivo, muy atrevido y es, creo, el que más conecta con el mundo visual de don Luis (Buñuel). Una poesía visual que no va a dejar tranquilo a nadie», decía la actriz, quien elogiaba el festival porque «aquí se conecta con ese cine de lo puro que hacía Buñuel». De momento, el tiempo corre y los equipos están en plena produccción disfrutando de un singular rally, cuyo ganador se conocerá mañana. H