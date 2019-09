The Who resucita con 'The wire', su primer disco en 13 años

Trece años después de 'The wire' (2006), su último disco grabado en estudio, The Who ha anunciado este viernes que el 22 de noviembre publicará 'WHO', álbum con canciones nuevas. El anuncio ha ido acompañado de la publicación en internet de 'Ball and chain', el primer sencillo del trabajo, una crítica al centro de detención estadounidense de Guantánamo. Fallecidos Keith Moon (batería) y John Entwistle (bajo), Pete Townshend (guitarras) y Roger Daltrey (voz) resucitan de esta manera, más allá de esporádicas giras, uno de los grupos sagrados del rock.

Los títulos de las canciones que lo compondrán son, por este orden: 'All this music must fade', el citado 'Ball and chain', 'I dont wanna get wise', 'Detour', 'Beads on one string', 'Hero ground zero', 'Street song', 'Ill be back', "'Break the news', 'Rockin on rage' y 'She rocked my world'.

De 'WHO' ha dicho Roger Daltrey que es "el mejor álbum" que el grupo ha hecho desde que en 1973 publicara el celebérrimo 'Quadrophenia'. "Pete no lo ha perdido. Todavía es un escritor de canciones fabuloso y afilado".

Del arte del disco se ha ocupado Peter Blake, que ya diseñó la cubierta del disco de The Who 'Face dances', así como las de 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', de los Beatles, y 'Stanley road', de Paul Weller, entre otras.

Junto con la noticia del inminente lanzamiento de este álbum, también se han desvelado las diez fechas en las que se presentará en vivo entre marzo y abril de 2020 en el Reino Unido e Irlanda.

Será el 16 de marzo cuando el Manchester Arena acoja el primer concierto, para pasar después por ciudades como Dublín (18 de marzo), Glasgow (23 de marzo), Liverpool (6 de abril) o Londres, donde el 8 de abril concluirá su periplo en el SSE Wembley Arena.

Fue hace más de medio siglo cuando The Who inició su carrera musical, al principio bajo el nombre de The Detours. Tras su primer éxito, 'I can't explain', llegó su elepé de debut, 'The Who sings My Generation' (1965), que contenía el tema homónimo convertido en un himno inmortal.

Le seguirían otros trabajos destacados como 'The Who sell out' (1967), 'Who's next' (1971) y sus óperas rock 'Tommy' (1969) y 'Quadrophenia' (1973), que afianzarían su papel como una de las grandes bandas musicales de la historia, con más de 100 millones de copias vendidas de sus álbumes y un puesto en el Salón de la Fama del Rock And Roll desde 1990.