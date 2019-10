«Todo lo que funciona se va a mantener como el escenario de las jotas»

–Acaba de concluir sus primeras fiestas al frente de la consejería de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. La primera pregunta es obligada, ¿cuál es su valoración?

–El balance es muy positivo. Hemos tenido poco tiempo para organizarlas y nos hemos encontrado como bien sabéis con una situación económica bastante difícil en el ayuntamiento y la verdad es que la respuesta a nivel participativo ha sido muy positiva y también la valoración que han hecho los ciudadanos a través de la encuesta de satisfacción con lo cual nuestro balance no puede ser otro que positivo.

–Decía ahora que han sido unas fiestas marcadas por la situación económica pero, a pesar de eso, ¿han cumplido el objetivo que se planteaban?

–Hemos logrado que a pesar de tener un presupuesto menor, la respuesta haya sido muy positiva y el año que viene ojalá podamos hacer unas fiestas con más sello de este nuevo gobierno, con más decisiones pero como digo, la valoración a nivel general es bastante positiva tanto de toda la cuestión cultural como de los servicios públicos que implican.

–Precisamente uno de los aspectos que más subida ha tenido en valoración para los ciudadanos ha sido el transporte, uno de los temas más peliagudos siempre en fiestas...

–Sí, porque es un servicio muy difícil de prestar cuando se mueven tantos miles de personas más de lo que se mueve habitualmente y, al final, ha incrementado el uso del transporte público, un 2,2% en el bus con datos provisionales y un 11,4% en el tranvía. Aquí hay que tener claro que el año pasado hubo paros de tranvía con lo cual el dato comparativo sería realmente un poco menor. Pero lo que quieren decir estos datos es que los refuerzos que se han hecho han ido bien y sobre todo ha funcionado la coordinación que ha habido por parte de Policía Local con estos medios de transporte a la hora de organizar su utilización en los momentos en los que se cierran los espacios festivos con las novedades incluidas.

–Supongo que habrá tenido que hacer frente a muchas obligaciones de su cargo pero, ¿ha podido disfrutar de las fiestas?

–He recorrido todos los espacios, en algunos de ellos no he podido estar tanto tiempo como me gustaría porque, al final, la agenda marca pero sí que he disfrutado prácticamente de todo. Me apetece destacar que en todos los teatros se ha colgado el cartel de no hay localidades en algún momento y que se ha incrementado también la visita a los museos así que se demuestra que, al final, en estas fiestas ha habido propuestas para todos los gustos y en todos los casos ha habido una gran afluencia.

–Sé que es una pregunta complicada y quizá prematura pero, ¿ya piensan en qué mejorar de cara a las fiestas del 2020?

–Ha estado muy bien tener y vivir estas primeras fiestas desde dentro de cara a diseñar las del 2020. Nuestro primer compromiso es con el colectivo peñista, tanto con Interpeñas como con la Unión Peñista, para ver qué solución se les puede dar a este colectivo con un año de antelación.

–¿Está sobre la mesa que de cara al año que viene vuelva a haber un gran espacio en el Párking Norte de la Expo?

–Es pronto por el hecho de que vamos a analizar todas las posibilidades que haya y ver técnicamente que viabilidad y posibilidades tienen.

–Aparte de este tema que lleva coleando ya desde la pasada legislatura, ¿piensan en algo más que les gustaría reforzar o cambiar y que este año no han podido o no han tenido tiempo?

–Hay que analizar los espacios en líneas generales y ver las licitaciones que se sacan pero sí, hay que pensar un poco de todo. Pero por supuesto sí que te puedo decir que todo lo que funciona se va a mantener. Vamos a apostar como hemos hecho por el escenario específico para las jotas que va a seguir existiendo en la plaza del Pilar porque claramente ha funcionado muy bien.

–Aludía antes a la encuesta de satisfacción de los ciudadanos en la que han vuelto a ser lo más valorado los actos tradicionales, ¿qué supone eso desde el punto de visto organizativo?

–Es que yo siempre he dicho que las fiestas son un éxito por la participación de los zaragozanos que somos los que hacemos las fiestas y en los actos tradicionales es donde más afluencia hay siempre y lo que más éxito tiene. Más allá de eso, evidentemente hay que intentar que vaya mejor la organización también de estos actos año a año. Este año se han seguido batiendo récords en cuanto a participantes en la Ofrenda de flores pero hemos conseguido acabar media hora antes que no es fácil y más con el buen tiempo que ha hecho este año que invitaba a todo el mundo a salir a la calle.

–Lo que sí está claro es que las Fiestas del Pilar vende imagen y marca de Zaragoza y los datos en turismo también han sido muy buenos, ¿van a seguir trabajando más en este aspecto?

–Hemos tenido un 5% más de turistas tanto en consultas como en visitas y en las rutas organizadas. Las fiestas son, obviamente, el momento de mayor afluencia turística que tenemos en Zaragoza, por eso hay que aprovecharlo y además ahora que hemos conseguido que las fiestas sean declaradas de Interés Turístico Internacional fomentaremos el conocimiento y la difusión de estas fiestas lo que solo puede redundar en algo positivo para la ciudad.