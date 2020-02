Todos los ganadores de los Premios Oscar 2020

Los Premios Oscar 2020 premió a lo mejor del cine la noche del domingo sin mayores sorpresas. Joaquin Phoenix y Renee Zellweger, que venían de ganar premios previos a la gala realizada en Los Ángeles, se llevaron la estatuilla dorada a mejor actor y actriz por ‘Joker’ y ‘Judy.’

Pero sin duda el gran ganador de la noche fue el director Bong Joon Ho y 'Parásitos'.

Para conocer al detalle quienes se alzaron con el galardón más importante del cine, les dejamos la lista completa de ganadores.

- Mejor película:

"Parásitos", de Bong Joon-ho.

- Mejor actriz:

Renée Zellweger ("Judy").

- Mejor actor:

Joaquin Phoenix ("Joker").

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

- Mejor actriz de reparto:

Laura Dern ("Historia de un matrimonio").

- Mejor actor de reparto:

Brad Pitt ("Érase una vez... en Hollywood"").

Brad Pitt backstage, just moments after winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/0vXToWTAgq — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

- Mejor dirección:

Bong Joon-ho ("Parásitos").

- Mejor guion original:

"Parásitos" (Bong Joon Ho y Han Jin Won).

- Mejor guion adaptado:

"Jojo Rabbit" (Taika Waititi).

- Mejor película de animación:

"Toy Story 4", de Josh Cooley.

- Mejor película internacional:

"Parásitos", de Bong Joon-ho (Corea del Sur).

- Mejor montaje:

"Le Mans '66" (Michael McCusker y Andrew Buckland).

- Mejor fotografía:

"1917" (Roger Deakins).

- Mejor diseño de vestuario:

"Mujercitas" (Jacqueline Durran).

- Mejor maquillaje y peluquería:

"El escándalo (Bombshell)" (Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker).

- Mejor banda sonora:

"Joker" (Hildur Guðnadóttir).

- Mejor canción original:

"(I'm Gonna) Love Me Again", de Elton John y Bernie Taupin ("Rocketman").

- Mejor diseño de producción:

"Érase una vez... en Hollywood" (Barbara Ling y Nancy Haigh).

- Mejor mezcla de sonido:

"1917" (Mark Taylor y Stuart Wilson).

#Oscars Moment: Mark Taylor and Stuart Wilson win Best Sound Mixing for @1917. pic.twitter.com/eIjE1LASSF — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

- Mejor edición de sonido:

"Le Mans '66" (Donald Sylvester).

- Mejores efectos visuales:

"1917" (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman).

- Mejor documental:

"American Factory", de Steven Bognar y Julia Reichert.

- Mejor cortometraje documental:

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)".

- Mejor cortometraje de animación:

"Hair Love".

- Mejor cortometraje de acción real:

"The Neighbors' Window".