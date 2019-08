«Todos tenemos nuestros grises en el corazón»

El título es casi un spoiler, Quien a hierro mata no es una clase de ética pero sirve para explicar que los actos tienen sus consecuencias. Paco Plaza es el director del thriller, con guion de Juan Galiñanes y Jorge Guerricaechevarría. Casi dos horas de tensión, y en ocasiones incluso angustia, de la mano de Luis Tosar, Xan Cejudo, María Vázquez, Ismael Martínez, Enric Auquer y Luisa Mayo. Plaza presentó ayer su nueva película en los Cines Aragonia de Zaragoza, filme que se estrenará a nivel nacional el próximo 30 de agosto.

−Es la primera vez que dirige una película que no ha escrito.

−Creo que es el mejor guion que he leído. No podía soltarlo y cuando llegué al final supe que la quería hacer, especialmente por el final.

−La última escena es tan impactante que se fija en la mente.

−Leyéndolo pensé ‘bua este final es muy potente’ y me aseguré de que me iban a dejar mantenerlo, aunque sabía que podía generar cierta controversia.

-Quién a hierro mata, a hierro muere... hasta el protagonista que podría ser el bueno.

−Una de las cosas que me atraían de este guion es que no hay buenos ni malos. No es una película maniquea, sino que te explica que las mejores personas son capaces de lo peor y viceversa. A veces nos creemos que estamos en posesión de la verdad y la realidad se empeña en demostrarnos que no, que a veces queremos cosas que si las consigues pueden llegar a ser una carga o una condena, como en el caso de Mario.

−La historia se enmarca en la Galicia del narcotráfico, ¿se trata de una reivindicación?

−No, es un telón de fondo, personas afectadas por el narcotráfico y sus consecuencias. No había ninguna intención de hacer un estudio, sino que la propia historia pedía esa implicación.

−Un telón bastante fiel a la realdiad.

−Nos documentamos mucho para ser cercanos a la realdiad del narcotráfico en Galicia a día de hoy. Y, sobre todo, había una intención de no glamurizar el tema. Hay que ser muy conscientes de que es un negocio que, detrás de todo ese boato de esas fiestas y ese glamour, está la desdicha y la desgracia de mucha gente. Y creo que [en el cine] tenemos mucha responsabilidad cuando abordamos ese tema, de no caer en fabricar ídolos discutibles.

−Humanizarlos, pero sin pasarse.

−Exacto. No hay que olvidar que están cometiendo un delito, lo que están haciendo no está bien. Pero son personas a las que les pasan las mismas cosas que a nosotros. Y que juzgarlos no e el papel del cine, sino de la justicia.

−En sus anteriores películas "Verónica" y la saga "Rec" el miedo lo provocaba lo sobrenatural, en esta ocasión basta con la propia realidad.

−No es una película de terror, pero sí da miedo y provoca angustia, espero... En la realidad pasan cosas tan fuertes que como para preocuparnos de espíritus... Aquí ya nos apañamos solos para meternos miedo.

−Afirma que siempre queda algo de uno mismo en cada película, ¿qué ha dejado en esta?

−Las películas acaban siendo radiografías del momento vital que viven quienes las hacen. No sé muy bien que he dejado de mí mismo en esta película, pero seguro que mi psicóloga encontraría mogollón de referencias. Quizá mi humor característico, los chascarrillos. Quizá una visión un tanto ambigua sobre las personas, que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Todos tenemos nuestros grises en el corazoncito.