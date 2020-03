Un torbellino sin frenos

Hablaba de un «milagro que se iba asimilando» para hablar de todo lo que les ha sucedido en los últimos años Mikel Izal el día previo al concierto del pabellón Príncipe Felipe, quizá como adelantándose a lo que el público iba a poder ver en el concierto de El último viaje. En él, el grupo, apoyado por un potente componente audiovisual, regresa a la Tierra tras un periplo sideral. Hay muchas maneras de arrancar un concierto (desde luego, pocas como lanzar un audiovisual por delante, marca de la casa de la banda) pero es que, además, Izal ha decidido sorprender al público desde el principio y, tras ese pequeño, periplo intergaláctico hacia la Tierra, no ha dado tregua a sus seguidores y se lanzó con Autoterapia para abrir un concierto muy especial ante algo más de 5.000 espectadores.

Es decir, Izal no ha llenado esta noche el pabellón Príncipe Felipe pero teniendo en cuenta que no hace mucho su estado natural era jugar en salas como La casa del loco u Oasis, es más que evidente que la progresión del quinteto es imparable. Casi como el torbellino que han demostrado ser los cinco músicos sobre el escenario del pabellón. El set list elegido ha hecho que tras Autoterapia sonara Ruido blanco y, a continuación, el primer gran hit con el que sus seguidores enloquecieron, Copacabana. La realidad es que para entonces (hablo de apenas diez minutos de concierto), el público ya estaba más que convencido de la propuesta y era ya un hecho que la (arriesgada, justo es reconocerlo) propuesta audiovisual de Izal en este show que han bautizado como El final del viaje había convertido la actuación en algo especial en la retina de los espectadores. Y es que, por ejemplo, en las gradas, la gente cada vez aguantaba menos sentada en sus asientos (y no por ir a repostar comida y bebida, que también, o por ir al baño). La mecha estaba encendida y el torbellino ya no iba a haber quien lo parara hasta el final del concierto.

Y a pesar de ese ambiente desatado con disfrute generalizado, su vocalista, Mikel Izal, no se ha dejado llevar por la euforia y pese a la profusión de adjetivos calificativos que ha utilizado a lo largo de las dos horas y media de concierto (aunque el grupo prefiere bautizarlo como show por lo que conlleva de espectáculo mediático), ha estado en su sitio y ha dejado claro que, junto a sus componentes de banda, sabe que tienen un auténtico cañón. Todo con una propuesta avalada por una música, acusada por algunos de poco arriesgada, pero muy efectiva y por unas letras que han sabido conectar con un público de muchas edades, según se ha podido ver echando un rápido vistazo tanto a la pista como a las gradas de un pabellón preparado para la ocasión.

Tras el espectacular arranque, ha habido tiempo para muchas más canciones, algunas coreadas entre el público y otras quizá para escuchar con un punto de distancia pero, sin duda, todas embriagados por la emoción que, para bien o para mal, transmite Izal en cada paso que da. Y más en un momento como el actual en el que se encuentra, sin lugar a dudas y viendo la energía desplegada ayer (que además parecía incluso contenida), en absoluta consonancia y brillantez con la propuesta que maneja. Izal ya ha anunciado un descanso «hasta aburrirse de aburrirse». Vacaciones merecidas... ya de vuelta al planeta Tierra.