De la Torre y Raúl Arévalo vuelven con El plan

Antonio de la Torre y Raúl Arévalo vuelven a reunirse frente a las cámaras en El plan, una comedia claustrofóbica sobre la angustia que dirige Polo Menáguez.

El rodaje, que comenzó en Madrid hace cinco días, se extenderá durante otras dos semanas para llevar al cine esta adaptación de la obra de teatro de Ignasi Vidal, que se alzó en 2015 como mejor obra de los Premios Godoff.

«Fue Raúl quien me habló de la función. Me dijo que había visto y me la recomendo: ‘vete a verla, no te quiero hacer spoiler, pero es como una comedia y luego tiene un giro muy potente’», explica De la Torre.

Dice que suele hacer caso a las recomendaciones de Arévalo, su «hermano del alma», y la función le fascinó, tanto como para enrolarse (acompañados por Chema del Barco), en este proyecto junto a su compañero y director en Tarde para la ira.

Buenos diálogos, un tercer acto “muy potente” y las historias de los tres personajes cautivaron a los actores que, ahora, forman parte del trío protagonista que tiene llevar a cabo un misterioso plan después de quedarse en paro.

«Creo que es una comedia claustrofóbica sobre la angustia», apostilla Antonio De la Torre, que acaba de ganar su segundo Goya con el thriller político El reino.