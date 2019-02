Los trabajadores de los teatros mantienen la huelga

A falta de un día para que se celebre la huelga de trabajadores en el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, las posturas entre el Comité de Empresa y la gerencia siguen igual de alejadas. De hecho, la reunión que tuvo lugar el pasado martes entre ambas partes no hizo más que constatar las diferencias entre ambos.

Así lo explicó ayer la presidente del Comité de Empresa, Begoña Villar, que compareció ante los medios acompañada de otro miembro del comité, Niache Sancho, y de Lola Pina y Merche Moñús, de CCOO (que no forman parte del mismo ya que los cinco puestos son de CGT). «Desde que convocamos la huelga el 28 de enero, nadie se puso en contacto con nosotros y si nos reunimos el martes es poque nosotros lo pedimos, lo que ya habla de la nula voluntad de acercamiento que tienen. Algo que queda claro cuando lo primero que nos dice Fernando Rivarés es que qué es lo que pedíamos cuando tienen nuestras siete reivindicaciones desde hace tres años». Y es que Villar dejó claro que «no se trata de una negociación sino de cumplir la ley y los requerimientos que ha hecho la inspección de trabajo».

Una de las principales reivindicaciones del comité es el desconocimiento por parte de los trabajadores de un plan de emergencia y evacuación de obligado cumplimiento «lo que nos hace plantearnos si se puede garantizar la seguridad de los espectadores que acuden al teatro». Junto a ello, está la «falta de personal y las bajas que no se cubren que es un problema organizativo que se está alargando. Son muchas las ocasiones en las que se llama a gente que está en descanso semanal para que venga a trabajar con una antelación de 24 horas, algo que atendemos por respeto y compromiso pero que no se puede sostener».

A este respecto, Fernando Rivarés, ayer, señaló que «el plan de emergencia está ya diseñado a la espera de que sea aprobado por Bomberos y Protección Civil y será entonces cuando se den los cursos de formación que los dan los especialistas, no los trabajadores del teatro», señaló al mismo tiempo que aseguró que «van a salir cinco plazas de empleo público y las otras dos no podemos llenarlas porque hay informes negativos de Intervención dado que el presupuesto nacional está prorrogado y no podemos superar el límite salarial».

En ese sentido, la presidenta del comité, Begoña Villar, indicó ayer que «sin documento oficial donde se nos transmita todo esto, no hay nada.» «Hemos sido engañados muchas veces con promesas que no se han cumplido. Una vez que llegara ese documento se lo pasaríamos a nuestra asesoría jurídica para que lo valorara».

DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS /Así las cosas, el ayuntamiento ya ha anunciado que no puede garantizar que tengan lugar las representaciones de mañana del Teatro Principal (con el aforo completo) y el Teatro del Mercado ni las proyecciones de la Filmoteca del viernes. Si se tuvieran que suspender, se devolvería el dinero en las taquillas a partir del sábado y a través de la tarjeta para los que pagaron con ella.

¿Hay alguna opción de que se acabe desconvocando la huelga? «La única opción es que se cumpla con lo acordado y se nos garantice. Ya hicimos un gesto de buena voluntad suspendiendo las concentraciones hace unos meses pero está claro que hay una mala fe negociadora», aseguró Begoña Villar.

Lola Pina, de CCOO, por su parte, expresó el apoyo a la huelga de su sindicato y aseguró que «hemos intentado mediar desde fuera pero es cierto que ha sido imposible con la actitud de la gerencia. En su mano está reconducir todo esto».