Tradición e innovación

Arte, joyas, ropa, cerámica, accesorios, juguetes, cerámica o pintura. Dijo en una ocasión Jean de la Fontaine: «por su obra se conoce al artesano». Desde que el fabulista pronunciase esta frase han pasado cuatro siglos en los que el trabajo artesanal todavía es personal, necesita tiempo y paciencia y sus productos emanan cariño del artista. Para reivindicar el valor de los productos artesanales y el trabajo de los manufactureros surgió hace 35 años la Feria de Artesanía Aragonesa, un certamen que se convierte en el encuentro perfecto para conocer las últimas propuestas artesanales en nuestra comunidad.

Nada más entrar en la en la sala Multiusos (el horario es de 11.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas) se encuentra Filomena Menacho tejiendo una bufanda en su telar. Mientras trabaja, piensa en sus inicios y en los cambios que ha visto en el sector hasta ahora: «Desarrollo mi actividad a través del telar manual y sobre todo creo chales, bufandas, mantones y otro tipo de piezas. El color me apasiona, trabajo prácticamente con todos y uso materiales nobles como la lana o el lino. Es un trabajo muy creativo, y eso para mí lo convierte en algo muy gratificante», explica Menacho.

El procedimiento a la hora de trabajar el material, confiesa la artesana, es «bastante tradicional». Lo mismo sucede en todos los gremios. Eva Ferrer, dedicada a la encuadernación, lo avala aunque asegura que «en el producto final es donde más se puede innovar». En el caso de esta labor, una de sus novedades es el uso de madera en las tapas de los libros. «También trabajamos con otros materiales para elaborar bolígrafos, pulseras, lámparas USB y otros elementos como las varitas mágicas, todo ello ligado a la fantasía», añade Ferrer.

Tras varios estands de joyas, madera y telas se encuentra el puesto de Saioa Améztegui y David Leira, que apuestan por un «proceso muy ancestral» a la hora de trabajar el papel reciclado: «Reciclamos el papel que la gente tira o que nosotros mismos ya no usamos y le damos un segundo uso. Esos papeles los seleccionamos dependiendo de lo que queramos crear, los unimos con cola para crear cuadernos de viaje, agendas, recetarios, cuadernos... y por último lo dejamos secar», explica Leira.

El resultado es «un producto personal, en el que hay un cierto mimo», asegura Ana Soriano como uno de los motivos por el que acude a esta cita cada año. Clientes y manufactureros coinciden en que uno de los puntos fuertes de la artesanía es la posibilidad de crear piezas únicas: «Yo normalmente realizo la pieza única, no hay dos piezas iguales. Eso hace que tanto para la persona que lo recibe como para mí sea grato. Para esa persona porque siente que es única y especial, y para mí porque me permite una creatividad que se encuentra continuamente en desarrollo», considera Filomena Menacho.

ACTIVIDADES / Además de poner en valor estos productos y el trabajo de los artesanos, la feria cuenta con otros atractivos como los talleres y las demostraciones en vivo con los que mostrar oficios como el de la cerámica, el cuero o las fibras vegetales a los interesados. Además, para incentivar la asistencia a la feria, se realiza un sorteo diario entre quienes hayan realizado algún tipo de compra y se organiza un concurso de artesanía.