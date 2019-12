«Tras una gira necesitamos una cura acústica, un 'reset'»

David y Jose Muñoz celebran sus 20 años de carrera y lo hacen con un nuevo disco, Fuego, que este viernes (21.30 horas) presentan en el pabellón Príncipe Felipe, que estará prácticamente lleno. Horas antes del concierto, hablamos con David, el 50% de Estopa.

–Veinte años. Se dice pronto.

–Es difícil resumir 20 años en una entrevista, ¿eh?

–No lo pretendo. Pero, ¿que os sugiere la cifra?

–Inabarcable... entre lo que recordamos y lo que no… Es media vida. Tengo la impresión de que nacimos ya así.

–¿Y si le digo Zaragoza?

–Cuando sacamos el primer disco para nosotros Zaragoza fue importantístimo, estuvimos en Pilares, en Interpeñas. Yo nunca había ido a Zaragoza y pensé, qué animación. Es una de las ciudades que ha sido como nuestra segunda casa. Y volver ahora es un placer.

–Tras ‘Rumba a lo desconocido, han tardado cuatro años en publicar ‘Fuego’. ¿Necesitaban desconectar?

–Para mí, el 2015 está aquí al lado, se me ha pasado volando. Nunca componemos una canción para que vaya a un disco, escribimos canciones y luego seleccionamos. Cuando terminamos la gira estamos como vacíos, no nos sale nada, solo tenemos ganas de salir un poco de los temas de la música, de llevar una vida real (risas). La música es a veces irreal. Y ese tiempo es una cura acústica. Se necesita un tiempo de reset. Siempre hace falta, también lo hicimos en el otro disco.

–Decía que llevaban media vida y necesitaban parar. ¿Es una señal de que se hacen mayores?

–Sí, claro (risas). Nos estamos haciendo mayores igual que todo el mundo. Nosotros afrontamos la cuarentena intentando disfrutar de la música, de las canciones, de poder vivir de las canciones… eso es una buena vida. Es lo único que saco en claro, que ya no somos aquel grupo de verano, ahora ya somos otra cosa. Y no sé si nos hemos hecho mayores o hemos crecido.

–Siempre han tenido el favor del público, pero ahora llenan pabellones. Pamplona, Zaragoza... es un lujo.

–Pues sí, la verdad. En Pamplona, por ejemplo, que siempre habían venido a vernos, pero esta vez muchos más.

–¿Como han cambiado en estos 20 años?

–Tenemos los mismos gustos, los mismos amigos, toca vivir otra vida, de mayores. Pero mis prioridades siguen siendo las mismas, que mi país vaya bien, mi mujer, mi suegra y luego de todo esto si te sale alguna canción, pues mejor.

–¿A qué le canta ahora Estopa? ¿Cómo es este ‘Fuego’?

–Es un fuego interno (risas), es algo metafórico, siempre nos gusta hacer la analogía... el primer disco fue Estopa y ahora Fuego, Estopa arde, es como un proceso, otro estado de Estopa. Siempre hemos sido muy calorros.

–Después del fuego quedan las cenizas, el poso de 20 años.

–Mientras el fuego esté encendido y le vayamos echando leña, por ahora las cenizas no se ven. ¡Qué poético!.

–Se imaginaban hace 20 años que estarían tanto tiempo en la música?

–Ni de coña, vamos. Qué va. Tú me preguntas hace 20 años y yo me hubiera conformado con hacer otro disco más, incluso con el disco que hicimos yo ya me quedaba contento. Madre mía, cómo hemos flipado. Todo lo demás ha sido un regalo y el regalo más importante, está claro, la vida que podemos llevar, una vida dedicada a las canciones, a ser nosotros mismos y nunca poner una cara que no es la nuestra, más que nada porque nos cuesta interpretar y nos sentimos mucho más relajados sin tener que interpretar ningún papel. Llámale humildad o llámale.... La gente nos dice sois muy humildes, pero tampoco. Somos como somos y no podemos ser de otra manera.

–¿Y se imagina dentro de 20 años?

–No me hagas eso. Si me preguntas a los 20 como voy a ser dentro de 20 años, aún puedo decirte. Pero eso ya es... es una edad en la que no me quiero ver todavía.

–¿Cómo ha cambiado el público?. ¿La gente que les escuchaba en los inicios es la misma que va a los conciertos?

–Pues o no han crecido o no sé. Porque yo veo en las primeras filas a gente muy joven, son siempre adolescentes y eso está muy bien. También hay padres, imagino que los jóvenes vendrán con padres. Nos ha tocado vivir estas dos generaciones, bueno ya son casi tres. Dos generaciones que hemos podido mantener… seguimos vendiendo discos, seguimos vendiendo entradas, qué más podemos pedir. Y además a gente joven. Seguro que hay a gente a la que no gustamos, porque buscan otra cosa, música electrónica, más trap. No todo el mundo oye solo un tipo de música, eso es una época de la adolescencia, luego ya te abres.

–¿El concierto se lo toman como una presentación de ‘Fuego’ o como un repaso a toda su carrera?

–Nos gusta celebrar los 20 años con un disco nuevo, no con un recopilatorio. En eso sí que sacamos un poquito de pecho. Cuando llevas 20 años lo fácil es sacar un recopilatorio de los éxitos, para que las nuevas generaciones pillen las canciones de antes pero hemos decidido hacer nuevas y que de aquí a 20 años podamos hacer otro recopilatorio como dios manda.

–Pero, ¿y el concierto?

–Será un poco de todo, claro, repasaremos... la gente que esté tranquila que repasaremos canciones de ayer y de hoy, de mañana no.

–Que canten una jota ya no es una sorpresa.

–No, la gente ya sabe que vamos a cantar una jota porque siempre la cantamos. En un viaje en coche, creo que de Zaragoza a Barcelona, estábamos cantando y nos salió una jota muy muy aragonesa. Vamos a intentar hacer un repaso de canciones que han sido singles en estos 20 años y que no tocábamos hace tiempo y es un lujazo poder hacerlo porque la gente se acuerda aunque no hayan sonado en la radio. Tenemos la suerte de que el público se sabe las canciones y será un concierto interactivo, con algún momento intimista pero poquillo.