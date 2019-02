La tumba de Tutankamón vuelve a brillar

Los vivos colores de la tumba de Tutankamón, el faraón más conocido de Egipto, han recuperado su brillo y esplendor gracias a un proyecto de restauración que se ha extendido una década y que esta semana ha sido presentado al público.

La pequeña tumba del faraón niño (quien reinó en Egipto entre 1332 y 1323 a. C), uno de los iconos del Valle de los Reyes, está ahora en mejores condiciones que cuando la descubrió el arqueólogo Howard Carter en 1922, según el equipo responsable del proyecto. «Hicieron el trabajo más impresionante jamás hecho en una tumba en el mundo y salvaron a Tutankamón, salvaron la tumba», dijo el renombrado egiptólogo Zahi Hawas.

El proyecto, desarrollado por el Getty Conservation Institute (GCI) de Estados Unidos, se ha centrado en mejorar las condiciones ambientales de la tumba para tratar de protegerla de la erosión del turismo, que está regresando con fuerza a la necrópolis real excavada en los cerros desérticos de Luxor. El arqueólogo Neville Agnew explicó que la tumba no estaba en condiciones «tan malas» cuando comenzó el proyecto, ya que el estado de las pinturas era relativamente estable.

Hongos dañinos / Los frescos fueron dañados principalmente por unos hongos que causaron centenares de pequeñas manchas marrones que salpican las pinturas, algo único en una tumba del Valle de los Reyes, pero los investigadores tienen certeza de que ya no representan un peligro. «Creemos que los puntos marrones surgieron porque la sellaron demasiado rápido. Había mucha humedad y aparecieron hongos. Hoy los hongos están muertos, nunca crecieron desde que Carter abrió la tumba, podemos comparar las fotografías», dijo Agnew. No obstante, los conservadores no han querido retirarlos porque han penetrado la capa de pintura, por lo que se podría causar daños a los pigmentos. .

El proyecto de conservación ha incluido la instalación de un sistema de ventilación y filtración de aire para mitigar la humedad, además de un nuevo sistema de iluminación LED y mejoras en la protección y presentación del sitio, incluida la instalación de nuevas tarimas de madera elevadas de observación.

Para mejorar la conservación del enterramiento, el instituto Getty va a proponer al Gobierno egipcio que limite las visitas de turistas, a un máximo de 25 personas al mismo tiempo, una cifra muy inferior a la que actualmente se ve expuesto el diminuto recinto.

Pero la decisión de limitar el flujo de turistas dependerá del Ministerio de Antigüedades, que se financia en parte de las entradas de los visitantes.