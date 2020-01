Un americano en París con música en vivo

El próximo 1 de febrero llega a Zaragoza uno de los eventos más singulares del año, con una proyección muy especial de la película Un americano en París en los cines Palafox a partir de las 19.00 horas. Se trata de uno de los más brillantes y espectaculares musicales de la historia del cine y fue merecidamente galardonado con seis Oscar, incluyendo el de mejor película. Pero lo que más especial hará esta sesión es que la sensacional música de George Gershwin será interpretada en directo por la prestigiosa Orquesta Sinfónica Camera Musicae (más de 70 músicos en el escenario) y dirigida por el maestro Anthony Gabriele.

Dirigida por Vincente Minnelli, la historia romántica de Jerry Mulligan (Gene Kelly), un pintor americano en París, que se enamora de Lise Bouvier (Leslie Caron), la prometida de su buen amigo Henri Baurel (George Guétari) es el hilo argumental para una película encantadora, con una brillante coreografía de Gene Kelly y la música y canciones de George Gershwin, que podrán escucharse de manera espectacular.

Además de Zaragoza, la Orquesta Sinfónica Camera Musicae llevará esta película con orquesta en directo a Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla lo que habla de la importancia de la propuesta que llegará a los cines Palafox en versión original subtitulada en castellano.

Las entradas para esta proyección ya se pueden adquirir en las webs cartujacenter.com y también en orquestracameramusicae.com.

A diferencia de otras películas que adaptaban musicales de Broadway para el cine, Un americano en París parte de una idea original inspirada por la famosa pieza musical de George Gershwin con el mismo título. Esta composición musical se utiliza de manera brillante en el ballet final de 17 minutos, filmado en glorioso Technicolor por Vincente Minelli y con múltiples referencias en los decorados a pintores impresionistas franceses como Renoir o Tolouse-Lautrec, en un espectáculo visual deslumbrante.

La película incluye muchas de las canciones más populares de George Gershwin como I got rhythm, ‘S Wonderful, Love is here to stay o Nice work if you can get it. Estas canciones se podrán escuchar con las voces originales de los actores pero con los arreglos orquestales interpretados en directo por la Orquesta Sinfónica Camera Musicae, con más de 60 músicos en el escenario, dirigidos por el maestro Anthony Gabrielle.

La OCM, fundada en 2006, ha obtenido una gran acogida debido a su promoción de la clásica entre una gran variedad de sectores, especialmente entre el público melómano y la gente joven.