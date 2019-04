La directora sevillana Vanesa Benítez Zamora se alzó ayer con el Premio Espiello al mejor documental en el Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrabre con su ópera prima Rota n’roll. La cinta recoge el cambio que vive el entorno gaditano de Rota cuando se crea la base naval norteamericana. El premio está dotado con 1.800 euros.

Por su parte, el Premio Espiello Choven al mejor documental realizado por menores de 36 años fue para ¡Folk!, de Pablo García Sanz. La directora Margarita Gutiérrez Díez, con su ópera prima Cuerdas obtuvo el Premio Espiello Pirineos al mejor documental de temática de montaña.

El Premio Espiello Rechira reconoce el mejor trabajo de investigación y fue para Miguel Tudela Cánovas con Otiñar, un pueblo con amo.

Los premios que conceden la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y la International Asociation for Media in Science recayeron en Born in Gambia/ Nacido en Gambia, de Natxo Leuza, y en Irioweniasi, el hilo de la luna, de Esperanza Jorge Barbuzano e Inmaculada Antolínez Domínguez, respectivamente.

Born in Gambia/Nacido en Gambia se alzó también con el Premio Espiello Boltaña al documental mejor votado por el público.

También se entregaron los premios Espiello Agora x l’aragonés que recayó en A tierra muerta, de Sergio Duce, y el Espiello Agora x l’aragonés escolar, que fue para la directora del CRA Alto Ara, Yolanda Mur.

En la gala que cerró anoche el certamen, se reconoció con la Siñal Espiello Chicorrón a Verónica Pastrana, cofundadora de la plataforma Yeeep! Kid’s Media.

Y con la Siñal d’onor Espiello 2019 a la directora de cine, Chus Gutiérrez en reconocimiento a su trayectoria profesional.