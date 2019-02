Cómo ver cine de Oscar sin salir de casa

La gala de los Oscar se acerca peligrosamente (es dentro de nada, en la madrugada del domingo al lunes) y todavía quedan dudas sobre qué marcar en ciertas casillas de la quiniela. Hay bastantes películas todavía por asimilar, categorías de las que no suena casi ningún título, etcétera, etcétera, etcétera.

Apurar las apuestas parece difícil, quizá económicamente complicado, pero ¿por qué no avanzar trabajo desde casa? Muchos de los títulos nominados se pueden ver en streaming, ya sea por subscripción o alquiler, y en algún caso, como con ciertos cortos, sin necesidad de pagar un chavo. Aquí ofrecemos una pequeña guía.

LA FAVORITA

De entrada, no puede ser más fácil acceder a una de las grandes favoritas del año en numerosas categorías: hablamos, por supuesto, de Roma, de Alfonso Cuarón, con la que Netflix aspira a conseguir su primer Oscar a la mejor película (y, de paso, mejor película extranjera y lo que surja).

El año pasado, 16 de los 18 ganadores de los Critics Choice Awards se repitieron posteriormente en los Oscar. Este año, la gran ganadora de dichos premios ha sido Roma, con los galardones a mejor película, director, fotografía y película extranjera. Los premios del sindicato de directores también predicen el futuro, ¿y quién se ha llevado el premio gordo? Cuarón. Vean ya (a ser posible, con una buena pantalla, o como se pueda) la favorita, que nos tememos no es La favorita.

Sin salir de Netflix, se puede echar un ojo también a la algo menos imponente La balada de Buster Scruggs, de los Coen, nominada a mejor canción (nos morimos de ganas de ver a Tim Blake Nelson haciendo de vaquero cantante en el Dolby Theatre), diseño de vestuario y guion adaptado.

OTRAS CANDIDATAS

En Hollywood, sea como sea, nadie sabe nada, y a veces olvidamos que en los Oscar no votan los críticos, sino un ecléctico grupo de profesionales del cine que se rige por los criterios más diversos, no solo artísticos. Si se impone, como en los Globos de Oro, la idea de «película entretenida igual a mejor película», quizá Bohemian rhapsody (en alquiler en iTunes y Rakuten TV) pudiera dar la relativa sorpresa.

Aunque ha perdido fuelle en las últimas semanas, tampoco desestimemos las posibilidades de otra película sobre una génesis artístico-musical: Ha nacido una estrella (en alquiler en iTunes y Rakuten TV), para la que el Oscar a la mejor canción parece claro; vayan ensayando para el karaoke de madrugada. «Tell me something, girl…».

Y después están Black Panther (Movistar+), de Ryan Coogler, e Infiltrado en el kkklan (para comprar en iTunes), de Spike Lee, eficaces máquinas de entretenimiento a la par que, sobre todo la segunda, comentario airado y relevante sobre cuestiones de raza. Muchos querrían verlas en la cima por muchos motivos.

Algunos querríamos haber visto El reverendo (alquiler en Rakuten TV, Microsft Store e iTunes) en más categorías, como mejor película y mejor actor (Ethan Hawke), pero solo aparece en la de mejor guion original. Creyentes de Paul Schrader, repitan en casa.

LA GRAN NINGUNEADA

Otra película extrañamente ninguneada por la Academia ha sido First man (El primer hombre) (alquiler en Movistar+ e iTunes), siguiente trabajo de Damien Chazelle después de la por breves momentos ganadora al Oscar a mejor película La ciudad de las estrellas (La La Land). Pero parece ser que su épica es demasiado tranquila, y su emoción, demasiado contenida. Y luego está la controversia con la bandera estadounidense, que podrá no verse en el alunizaje, pero aparece como una docena de veces a lo largo del metraje.

El caso es que la de Chazelle solo tiene nominaciones a premios técnicos, de aquellos que la Academia haría saltar de la retransmisión tranquilamente. Entre ellos el de efectos visuales, en el que tiene todas las de perder: los suyos son demasiado elegantes, íntimos, en contraste con el horror vacui de Ready player one (Movistar+ Cine) o Vengadores: Infinity war (Movistar+ Cine). Disney tiene más opciones de ganar con esta última que con las menos populares Han Solo: Una historia de Star Wars (Movistar+ Cine) y Christopher Robin (alquiler en Google Play, Rakuten TV e iTunes).

También en el apartado de animación, la lucha parece entre exuberancia y minimalismo: Los Increíbles 2 (alquiler en Google Play, Rakuten TV e iTunes) es importante amenaza para la artesanal Isla de perros (disponible en Movistar+ Cine y para alquilar en Microsoft Store, iTunes y Google Play).

LA MEJOR IMAGEN

Los discursos que la Academia quiso excluir de la retransmisión eran los de mejores fotografía, montaje, maquillaje y peluquería y corto de imagen real. Ante la respuesta de la comunidad cinematográfica, la decisión ha sido revocada, de modo que igual podremos ver a Lukasz Zal recoger el Oscar a mejor fotografía por su trabajo en Cold war (Filmin), después de haber sido nominado en la misma categoría (junto a Ryszard Lenczweski) por Ida, también dirigida por Pawel Pawlikowski.

LAS DOCUMENTALES

Habrá que esperar hasta marzo para ver el documental de escalada Free solo en National Geographic y Minding the gap en Movistar+ y el festival Americana, donde también podrá verse Hale County this morning, this evening. Pero ya pueden cazarse en Filmin RBG, sobre la vida y el legado legal de la icónica jueza Ruth Bader Ginsburg, y Of fathers and sons, para la que el director Talal Derki convivió durante más de dos años con la familia de un miembro de Al-Qaeda.

Más sobrecogedoras historias reales. Estas en formato corto: Final de partida (Netflix), sobre un grupo de médicos de cuidados paliativos y su relación diaria con la muerte; Una revolución en toda regla (Netflix), sobre una máquina de hacer compresas que trastoca, para bien, una aldea de la India; Black sheep (YouTube; subtítulos en inglés), protagonizado por un joven negro que abrazó el racismo para sobrevivir; Lifeboat (YouTube; solo versión original), sobre los esfuerzos de Sea Watch por salvar a migrantes de morir ahogados, y A night at the garden (Vimeo), compuesto por entero de material de archivo del mitin nazi que en 1939 atiborró el Madison Square Garden.