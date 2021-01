Viajar a la raíz de la mano de Mujercitas

Quien ha tenido dudas alguna vez a lo largo de su vida ha acabado descubriendo que la clave de todo suele estar en la raíz, es ahí donde se encuentra el sostenimiento para agarrarse fuerte a una idea y, sobre todo, es desde donde ha brotado la realidad que en ese momento se esté viviendo. Pues ni más ni menos esa es la propuesta de Lola Blasco en En palabras de Jo… Mujercitas, ir a la raíz de un texto de sobras conocido por todo el mundo y que tantos años después, eso sí, ha estado abierto a interpretaciones y, sobre todo, a lecturas muy particulares incluso dependiendo las ideas de cada uno o la situación personal.

Lo que propone Lola Blasco, que ha creado un espectáculo partiendo del texto de Louisa May Alcott, bajo la dirección de Pepa Gamboa, no es darle mil vueltas a Mujercitas sino, como decía, ir a la raíz de la obra y dejar que lo que cuenta fluya como fue construido, desde las voces de las que habitan esa casa. Es ahí donde crece hasta llegar a puntos muy altos el trabajo de las actrices, Paula Muñoz, María Pizarro, Nieves Soria, Clara Sanchís, Maite Sandoval y Andrea Trepat (conviene resaltar que es un espectáculo concebido por mujeres desde su creación hasta su puesta en escena) que, entre guiños al espectador y hasta toques de humor, ponen en primer plano las reivindicaciones de una sociedad que quizá no ha avanzado tanto como debería. ¿O sí? Esa es quizá una de las reflexiones que brota en el ambiente cuando concluyen las casi dos horas de interpretación.

En palabras de Jo… Mujercitas es una obra muy fiel al texto original y a sus problemáticas por lo que, quizá, ese apego a la novela, corra el riesgo de que se le pueda achacar algo de falta de ritmo a la puesta en escena pero lo cierto es que nada que nuble una interpretación en estado de gracia en una cuidada escenografía que vuelve a demostrar que muchas veces el menos es más y que no se necesita mucho (brillante escena final con la nieve cayendo sobre las protagonistas) para que el espectador se suba al escenario y derribe la cuarta pared sin que ni siquiera se dé cuenta.

Esta apuesta del Teatro Español y Seda Producciones inicia precisamente su gira, más allá de Madrid, en el Teatro Principal de Zaragoza donde se puede ver hasta el próximo domingo, 10 de enero. Una puerta para ahondar en la introspección de la sociedad y de uno mismo… si es que se está preparado para ello.