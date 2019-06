Vicky Calavia: Entusiasmo, difusión, pedagogía

Vicky Calavia (Zaragoza, 1971) quería de niña ser astrónoma, de joven estudió Veterinaria, y de mayor se ha convertido en la gran dinamizadora del cine aragonés, como directora, guionista y productora audiovisual (documentales, spots, vídeo arte). Conocida y reconocida consultora y asesora de proyectos culturales, es socia de la Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas, CIMA Mujeres Cineastas, ARAME, SGAE, PROCURA Gestores Culturales, Productores independientes de Aragón... Ha recibido numerosos premios tanto aragoneses (Mujeres Empresarias, Fundación 29J, Festival Buñuel-Calanda, Simón, Festivales de Zaragoza y SCIFE, Muestra de Delicias, Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo, Cine y Salud), o del Festival de Málaga y la SEMINCI. Y nada de eso asombra, sino la cantidad y calidad de sus trabajos en los últimos quince años.

Está, de una parte, su propia producción, desde su empresa Caladoc. En su filmografía destacan documentales, producciones, entrevistas, reportajes y proyectos, sobre muchos de los grandes de la cultura aragonesa contemporánea con mirada feminista (la alcaldesa republicana María Domínguez, la cantante Elvira de Hidalgo, la filóloga María Moliner, la profesora de baile Emilia Baylo, las artistas de La ciudad de las mujeres); los escritores Julio Alejandro, José Antonio Labordeta, Emilio Gastón, Félix Romeo, o gentes del cine como Florián Rey, Natividad Zaro, Manuel Rotellar, Eduardo Ducay, Ramón Perdiguer, Alfredo Castellón, Alberto Sánchez… Y otros documentales como Aragón Rodado o Filmset, sobre localizaciones de cine en nuestra comunidad, en España y en Europa; Espacios habitados, sobre el casco histórico de Zaragoza o el reciente En tu piel, sobre juventud e inmigración. Todos fundamentalmente en clave de documental, corto y largo, en el que es maestra. Con humor, esta gran luchadora reflexiona: «Mi vida da para 99 guiones» y «hacer largometrajes en la actualidad es muy heroico». Y aun así, sus actividades las realiza con entusiasmo y alegría, aunque con presupuestos muy modestos.

De otra, su actividad organizadora, difusora, programando y dirigiendo festivales y muestras de cine, como Travesía (2003), Inventario (2004-2006), Zaragoza en Corto (2018-2019), La Aljafería. Un lugar de cine (2017-2019), o la dilatada y prestigiada ProyectAragón (doce ediciones, 2007-2019), cuyo objetivo es difundir, exhibir, mostrar e informar de lo que se hace en Aragón o por realizadores aragoneses en materia de cine, video y televisión. Y del Festival Internacional La mirada tabú (2012-2017). También fue comisaria de la Exposición La imagen proyectada (2013-2014), y de El ojo fragmentado. Espacio Audiovisual Luis Buñuel (EXPO Zaragoza 2008), e impulsó desde el Rolde en 2012 Conversaciones de cine con una estupenda entrevista a Alfredo Castellón: un creador inasequible al desaliento, entre otros.

Ha colaborado –como programadora, jurado, colaboradora, asesora…– con docenas de entidades públicas y privadas: universidades, diputaciones y ayuntamientos, comarcas, institutos, Centro Buñuel, UNED de Barbastro; certámenes o festivales de Ainzón, Barcelona, Bruselas, Bujaraloz, Calanda, Fuendetodos, Fuentes de Ebro, Huesca, La Almunia, Madrid, Málaga, México, Panticosa, San Sebastián,Teruel, Tudela, Valladolid, Zaragoza… Y ha publicado estudios y artículos sobre el audiovisual aragonés en todas sus facetas en Prensas Universitarias, Diputación Provincial de Zaragoza, ICAA, L’Alternativa, Cinefrancia, Rolde, Ars Nova…. Vinculada especialmente, junto con Emilio Casanova (en algunos de cuyos trabajos figura a su lado), con la Fundación Katia y Ramón Acín, fue comisaria en la Exposición Vuelo A80. Huesca-Hiroshima. Homenaje al Monumento a las Pajaritas (2009-2010), para el Ayuntamiento de Huesca, y creó su web oficial 2008-2019. Trabajó en las exposiciones Los olvidados. Memoria del Mundo (CBC) y Viridiana.50 (Casa de Buñuel en México) y en documentales y publicaciones sobre Asunción Balaguer, Jean-Claude Carrière, Paco Rabal, Julio Alejandro o Luis Buñuel (Calanda).

Y están, en fin, veinte años de docencia, de los que son ejemplo su curso de análisis fílmico Hablando de cine, en la Escuela de cine Un perro andaluz; la organización del grupo Habladores de cine y su programa en Radio UNIZAR, en torno a la crítica cinematográfica, o El cine por dentro, curso de la Universidad de Verano de Zaragoza. Siempre el rigor, la documentación, la preocupación por transmitir adecuadamente.

–Para completar lo arriba resumido, le preguntamos: ¿Qué te hizo dedicarte a estas tareas visuales y qué grado de felicidad te ha producido esa dedicación?

–El cine me fascinaba desde pequeña, y gracias a mi padre, que era un gran aficionado a los westerns y a los clásicos, pude ver mucho en casa y algún fin de semana en las salas. Una tarde acudí a una actividad extraescolar del colegio en la que una chica nos enseñó las bases del lenguaje audiovisual, los tipos de planos, los distintos encuadres y géneros, los movimientos de la cámara… proyectando fragmentos sobre una pantalla portátil en la oscuridad de aquella clase… y conocer todo aquello me asombró, recuerdo como si fuera ayer la emoción que sentí, no sabía nada de cómo era el cine por dentro hasta ese momento. Tenía 8 años. Desde ese instante empecé a ver con otros ojos las películas, empleé mis pequeñas propinas en comprar revistas de cine (esos míticos Fotogramas y Dirigido Por), mi tiempo en ir a la biblioteca a leer libros sobre cineastas, y ya algo más mayor, a acudir todas las semanas (si podía varias veces) a la Filmoteca de Zaragoza… Luego la vida dio muchas vueltas: hice ciencias puras para estudiar Astrofísica, pero me desvié a Veterinaria, conocí a una asociación de cine, me inicié con ellos en el documental y los festivales, seguí mi formación realizando un postgrado de imagen en la universidad y otros cursos relacionados (de lo poco que había en Zaragoza entonces), cuando podía me iba a Barcelona y Valencia a ver cine experimantal, vídeo instalaciones, performances y vídeo danza (algo impensable en mi ciudad entonces), empecé a organizar festivales y a dar clases, y más tarde quise sacar a la luz a personajes importantes de nuestra cultura a través del cine documental. En esta travesía ha habido y hay cosas preciosas, maravillosas, mágicas… y los lógicos sinsabores en el camino de una autónoma que se dedica a la cultura y a la imagen empezando desde cero, y con dificultades serias para levantar económicamente proyectos. Precisamente por estas dificultades, cada vez que consigo realizar un documental, un proyecto, un festival… me siento muy orgullosa y feliz, porque a pesar de todo me quedo con la parte más luminosa del camino y sé lo afortunda que soy al poder dedicarme a mi profesión, que es mi vocación.

–¿Cómo ves el momento aragonés en el mundo del cine y otros audiovisuales, con la serie de festivales, promociones, escenarios, premios…?

–En Aragón ha existido desde el comienzo de la historia del cine, a finales de siglo XIX, un gran interés, afición y vocación por el séptimo arte. Esta tierra, tan fértil en ingenio y tan agrestre para arroparlo, ha dado grandes nombres que han brillado en el panorama internacional. Pero también posee en el presente cientos de mujeres y hombres que se dedican al mundo de la imagen en movimiento, delante y detrás de la cámara, y que pelean por vivir de su oficio. El hecho de que los organismos públicos oficiales y Aragón TV lo apoyen, es una buena noticia. Así como el soporte de los medios de comunicación, festivales y muestras, para darles visibilidad. Es un momento de expansión que no hay que dejar pasar, sino fomentar, para crear una verdadera industria.

–¿Qué planes a medio y largo plazo tienes en tus trabajos?

–Estoy en postproducción de un documental sobre la guionista y productora borjana Nati Zaro, una mujer muy desconocida y excepcional. También en proceso de otro largometraje documental sobre uno de los grandes cineastas aragoneses y españoles: el almuniense Florián Rey. En los previos sobre otro entorno a la figura de la turolense Elvira de Hidalgo, maestra de la Callas, entre otras cosas; y en fase de escritura y documentación de dos proyectos que me apasionan a partes iguales y que espero vean la luz más adelante.

Semblanzas audiovisuales