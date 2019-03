Víctor Solana debuta en el cómic con una distopía

Ciudad Gas vive sumida en el sueño del krank, una potente droga que anestesia a la población y le hace olvidar bajo el régimen en el que viven donde sus pensamientos son escudriñados. No es el futuro... aunque podría serlo. Es el arranque de El subsuelo (GP Ediciones en su colección Thermozero), el primer cómic en formato largo de Víctor Solana que dibuja una distopía por momentos aterradora: «Cuando haces una distopía, detrás de esa capa de ficción, intentas reflejar aspectos negativos de una sociedad actual a modo de advertencia o de señalar que hay un problema. La distopía se pone en el peor lugar pero refleja los problemas que pueden pasar aunque probablemente elevados al cuadrado», señala el autor que viene avalado por David Rubín, quien firma el prólogo del tebeo.

«Este cómic sale a raíz de una primera historia que publiqué para la revista Thermozero que ya tenía algo que ver con toda esta temática de El subsuelo y alguno de los personajes que aparecen en esa historia han sido reciclados. A partir de ahí, realicé un fancine de autoedición ampliando un poco más este mundo y fue entonces cuando ya decidí que merecía la pena intentar hacer una historia más larga. Thermozero volvió a confiar en mí y poco a poco el proyecto fue fraguando hasta el día de hoy», indica el autor del cómic, que ya había abordado esta temática en su obra como artista plástico: «Con la pintura sí que he realizado toda esta serie de personajes de subsuelo y lo que quería era que la historieta no fuera independiente de mi trabajo pictórico. A todo ese imaginario de ese mundo que empecé en el año 2014, intenté darle una historia donde pudiera meter a todos estos personajes».

DOBLE COLOR, ROJO Y AZUL

El cómic, de asi 200 páginas, destaca por el uso del color que está, en todo momento al servicio de la historia: «Trabajé con dos colores, el rojo y el azul, quise limitar bastante la paleta para poder sacar más partido de ello porque cuando te pones unos límites puedes aprovechar todas sus vertientes –arranca la explicación Víctor Solana–. Ha sido un trabajo que, desde el lápiz, se ha pensado en el color. Además de que son dos colores de estética ciberpunk, me venían muy bien para según qué momentos de la trama, el rojo para historias de acción, de violencia y de alteración y el azul para momentos más de reposo, conversación y momentos fríos porque la historia sucede en una parte subterránea».

Víctor Solana proviene del arte (de hecho expondrá en septiembre en Madrid) y a la hora de construir el cómic, lo que más quebraderos de cabeza le ha dado es el guion: «Es la parte a la que más vueltas he dado porque partía de no tener idea. He estudiado por mi cuenta lo que he podido sobre guion y he trabajado mucho esa parte porque más vale tener bien atada la historia ya que si te metes en faena y ves que la historia falla... Es mucho trabajo y muchas horas que puedes tirar a la basura así que me centré mucho en el guion».