Viva Suecia prende la mecha del PolifoniK

Una treintena de grupos y artistas se darán cita desde hoy en el PolifoniK Sound de Barbastro en un evento musical que prácticamente marca el inicio de los festivales del verano en Aragón. Viva Suecia, Second, Zahara y Carolina Durante, entre otros muchos, en el recinto ferial, Marlango en la bodega El Grillo y La Luna o Sidonie en formato disc jockey en la terraza Turmeon son algunas de las apuestas musicales de esta nueva edición de un festival que quiere hacer cómplice a la ciudad de Barbastro por entero.

El festival vuelve apostar por diversificar sus escenarios y llevar la música en directo más allá del recinto ferial. Además de los dos escenarios habituales –Guara Somontano en el interior y Ambar en el exterior–, repiten en la jornada de sábado al mediodía, el escenario de la bodega El Grillo y la Luna y la ya famosa Terraza Turmeon en el Paseo del Coso.

El festival, dentro de esta filosofía, abrirá las puertas a las 19.30 horas con una fiesta de bienvenida que contará con Fantasmas amarillos, Oddisseyy DJ y Eleven DJ en la cervecería El Cortés con entrada libre. Casi en paralelo abrirá el recinto ferial de Barbastro que a las 19.25 horas ya recibirá a Lava Fizz para acoger posteriormente, en el escenario Ambar, a Camellos (20.40 horas), Tu otra bonita (22.40 horas) y Alex Curreya (0.30 horas). Los grandes conciertos se vivirán en el escenario Somontano Guara con Koel (21.40 horas), Zahara (23.50 horas), Viva Suecia (1.30 horas), Invaders (3.00 horas) y Julio Ródenas (4.15 horas), que pondrá el punto y final al primer día del festival.

SIN TREGUA MATINAL / Para mañana, el programa no da tregua ya que en la bodega El Grillo y la luna estarán Gonzalo de Teresa (10.50 horas) y Marlango (12.15 horas) pero es que en el coso actuarán Ja! DJ (12.45 horas), Unoodosdjs (13.30 horas), Sidonie DJs (14.15 horas), Zoe (15.45 horas) y Oddysseyy DJ y Eleven DJ (16.45 horas).

Ya en el recinto ferial estarán Basanta (18.50), Alondra Bentley (19.50), Maryland (21.00), Nixon (21.50), Cupido (22.45), Carolina Durante (23.45), Alex Curreya (0.30), Second (1.15), Full (2.45) y We are not dj’s (3.00).

El público polifonikero ya ha calentado motores en abril y mayo asistiendo a los tres vermús musicales programados en la azotea del IAACC Pablo Serrano, el museo de arte contemporáneo de Zaragoza, que tuvieron como protagonistas a los grupos Cupido, Second y Alondra Bentley, marinados con los caldos de la Bodega el Grillo y la Luna y la ginebra de Turmeon, en una experiencia que ya había tenido lugar el año anterior con gran éxito, con la que se pretendía seducir al público zaragozano para que no faltara a la cita de la ciudad del Vero.

El año pasado, el PolifoniK recibió 4.000 visitas, más de la mitad procedentes de otras provincias y comunidades autónomas, que dejaron en la ciudad una inversión de 170.000 euros y el cartel de completo en todos los alojamientos de Barbastro y muchos del entorno. Este año, la organización ha incorporado albergue y camping oficial para completar la oferta de alojamiento para satisfacción de muchos aficionados polifonikeros.

El festival también estrena nuevo diseño de la web y ha contado, por primera vez, con un cortometraje promocional que, a la voz de Levántate!, ha surcado las redes sociales para animar al público que todavía no conoce este evento musical, porque si prueba, seguro que repite.

PolifoniK Sound cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca, Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Barbastro y la Comarca de Somontano, a la que se suma el patrocinio oficial de Huesca la Magia, Ambar, la bodega El Grillo y La Luna y Turmeon.

El abono para los dos días cuesta 34 euros mientras que las entradas de día tanto para hoy como para mañana tienen un precio de 24 euros.