El Vive Latino cruza el charco y aterriza en Zaragoza

El Vive Latino vivirá su primera edición europea en Zaragoza. El mítico Festival Iberoamericano de Cultura Musical saldrá de su sede habitual, el Foro Sol de México DF, para viajar hasta el recinto Expo de la capital aragonesa el 11 y 12 de septiembre del año que viene donde se reunirán más de 40 bandas de ambos lados del Atlántico en un cartel el que estarán, entre otros muchos, Enrique Bunbury, Kase.O, Vetusta Morla, Andrés Calamaro, Café Tacvba, Aterciopelados, Molotov, Leiva o Ara Malikian.

“Va a ser lo más grande que ha habido nunca en la ciudad”, ha proclamado Nacho Royo, promotor del festival en colaboración con la empresa mexicana Ocesa, durante la presentación de la cita en la que ha estado acompañado por la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; y Rafael García Garrido, CEO de Nautalia, patrocinadora del evento.

“El cartel –señala Royo- se ha armado en torno a tres patas: los artistas nacionales, los de nuevas tendencias y los latinos para configurar un programa impecable”. Babasónicos, Bebe, Carlos Sadness, Caligaris, Centavrvs, Dengue Dengue Dengue, Instituto Mexicano del Sonido, Iván Ferreiro, León Benavente, Lionware, Little Jesus, María Guadaña, Miss Bolivia, Mikel Erentxun, Miss Caffeina, , Mon Laferte, Morad, Mula, R de Rumba DJ, Nortec Bostich + Fussible, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Taburete, Ximena Sariñana, Viva Suecia, The Dollar Club y Facedown Ass Up completan el cartel de un evento que “llega para quedarse”, ha insistido el promotor Nacho Royo.

El Vive Latino se celebrará en el recinto Expo en torno a tres escenarios, el grande que estará ubicado junto a la estatua de Plensa a la altura del Palacio de Congresos, el del anfiteatro y uno “más tranquilo” que se situará en la zona de las Islas: “Cada uno tendrá su decoración y su estilo y los dos más grandes se irán alternando para que haya una programación continua”, ha afirmado Nacho Royo.

La previsión es que cada día el festival concite a 30.000 personas lo que, según Sara Fernández, “será un revulsivo para la ciudad puesto que hay que señalar que no hay zona de acampada por lo que será muy importante para los hoteles”.

Los primeros abonos para este Vive Latino salen a la venta a partir de las 20.00 horas en Ticketmaster y en la web oficial del festival a un precio de 99 euros por los dos días.