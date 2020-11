A vueltas con las cosas del querer

«Porque entre el límite y lo ilimitado de la vida y la muerte yo te amo». Así canta La Bien Querida en 'La fuerza', y diríase que esa declaración tan rotunda está recién escrita; es más: es como si la autora la estuviese creando en el momento justo en el que la interpretaba el sábado en el Centro Cívico Delicias, ante un público próximo a ella, pero separado físicamente entre sí por lo que ya saben.

Ana Fernández-Villaverde, La Bien Querida, o sea, bilbaína de la cosecha del 72, indie-folclórica del siglo XXI, pregonera del amor, el deseo y la ausencia. La Bien Querida, que abrió el ciclo De la Raíz compartiendo escenario con la zaragozana Elem, vino acompañada a la guitarra eléctrica por Manuel Cabezalí (Havalina), contrapuntista preciso y precioso (por su toque), y desgranó su cántico espiritual y carnal en 14 piezas, mostrando que el amor, dicho a lo Rajoy, no es cosa menor, y que puede hablarse de él en el borde, sin traspasar esa delicada frontera que separa lo sensible de lo ridículo.

No obstante conviene aclarar que la sensibilidad de La Bien Querida rebosa sentido y que sus letras, aunque fragmentadamente resulten directas, en conjunto están escritas con metáforas sugerentes y tituladas jugando al despiste. Letras engarzadas con músicas que picotean en estilos diversos para armar un pop (o lo que sea) atractivamente personal.

El sábado el espectáculo tuvo carácter de desnudez (solo su voz y las guitarras), pero no por eso dejó de atraparnos con canciones como 'La verdad', 'Domingo escarlata', 'Miedo', la mencionada 'La fuerza', 'Nubes negras', '¿Qué?' (coincide aquí con la 'Avalancha' de Héroes del Silencio en no saber distinguir «lo complicado de lo simple»), 'Corpus Christi'... Dos composiciones sobresalieron especialmente: 'Muero de amor' y 'La pieza que me falta'. Cerró el concierto con 'Abril' y tras ese colocón amoroso nos retiramos a nuestros aposentos a una hora en la que debíamos, en otras circunstancias, estar tomando un Dry Martini previo a la cena.

Elem (una jovencísima Laura Cebrián, cantante y pianista), con David Celorrio a la guitarra, abrió la sesión en ese horario infantil que han impuesto en los Centros Cívicos (las seis de la tarde). Sus canciones, de corte algo naïf pero con fuerza, pueden llegar a cotas más altas de las que escuchamos en Delicias, también su interpretación, probablemente lastrada ahora por un miedo escénico no superado completamente.

La zaragozana abordó como complemento dos piezas ajenas: 'Life On Mars?', de David Bowie, que resolvió discretamente, y 'Ojalá', de Silvio Rodríguez, a la que no le pilló el punto. Elem tiene mucho tiempo por delante para trabajar su oferta. Seguro que lo aprovecha.