Wu Tang Clan y Kalbrenner estarán en el Monegros Desert 2021

Los organizadores del Monegros Desert Festival han adelantado el cartel que compondrá la edición de 2021, que integran más de 50 artistas encabezados por Wu Tang Clan, Paul Kalbrenner, Vitalic, Chase & Status y Natos & Waor, y que supondrá el regreso de la mayor cita de música electrónica 7 años después del último concierto.

Para el próximo año, según se desveló en un streaming emitido el sábado desde el mismo desierto, además de los citados, integran el cartel 999999999, Adam Beyer, Adiel, Amelie Lens, Ancient Methods, Vatican Shadow, Andrés Campo, Anheta, Anna, Ansome Live, Ben Sims, Boston 168, Chris Liberator, Crystal Distortion, Dub Elements, FJAAK, Greenlight soundsystem FT Daddy Sevi & Full Crew, Hector Oaks, I Hate Models, Ilario Alicante, Joyhauser, Len Faki, Loco Dice, Luciano, Mat Weasel Buster, Michael Bibi. También Niskerone, OBF feat SR. Wilson, Onyvaa, Paco Osuna, Pan Pot, Paul ritch, Paula Cazenave, Paula Temple, Phase Fatale, Regal, Reinier Zonneveld Live, Richie Hawtin, Rodhad, Sam Paganini, Sama’ Abdulhadi, Seleccion natural (Oscar Mulero b2b reeko b2b Exium) SDHW & Obscure Shape, SNTS, Solomun, SPFDJ, Sthephanie Sykes, Sub Focus, Tale of Us a los que se sumarán 40 artistas por confirmar.