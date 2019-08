« Ya quisiera que hubiera un festival así en más sitios »

Muchas personas conocerán a Julián López por sus comienzos en Muchachada Nui, o por películas recientes como Perdiendo el Este (y el Norte). Sin embargo, en Aragón es el premio Talento de Comedia del decimosexto Festival de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria. El actor y humorista recibirá el galardón hoy a las 20.00 horas en la gala de clausura del certamen.

<b>−¿Qué le parece este festival?</b>

−Que una población como Tarazona, que no es precisamente muy grande, se vuelque tanto con un festival de estas características es una buena noticia siempre. Ya quisiera que hubiera algo así en muchos más sitios. Siempre he escuchado maravillas de mis compañeros y compañeras. Me apetecía conocerlo, pero no me esperaba que lo iba a hacer recibiendo un premio.

<b>−Otro de los galardonados es Brays Efe, con el que colaboró en un capítulo de </b><b>Paquita Salas</b><b>.</b>

−Comprobé de primera mano una manera de trabajar distinta a la que yo lo había hecho. Trabajan de una manera tan entusiasta y tan creativa que fue muy satisfactorio, me lo pasé tremendamente bien.

<b>−Hace poco se estrenó </b><b>Justo antes de Cristo</b><b>, serie que protagoniza. </b>

−Cuando leí los guiones me parecían de una calidad muy alta, algo tremendamente difícil. Un buen guionista es una figura muy importante y muy respetable. Y encima comedia es más difícil si cabe. He tenido la suerte de hacer de Manio Sempronio en esa serie, es de las mejores experiencias que he tenido con un personaje en los últimos años.

<b>−¿Cómo es este tipo de humor que afirma encantarle?</b>

−El humor más cotidiano es con el que conecto. Y, sobre todo, el humor dramático, si es que se le puede llamar así… Esta es una serie romanos que trata de ser lo más real posible. Ahí está el contraste, que en medio de todo eso aparezcan cosas muy divertidas. De hecho, me parece que ni mi personaje ni prácticamente ninguno se ríe en toda la serie.

<b>−Iba para trompetista.</b>

−Hice educación musical en la Universidad y en el Conservatorio. La música era mi gran pasión, y lo sigue siendo. Una serie de circunstancias me hizo conocer a mis compañeros en la Hora Chanante y se conectó en mí algo que no sabía que estaba ahí o que sí sabía pero no quería ver. Esa vis cómica que siempre me había gustado como espectador.

<b>−¿Qué le depara el futuro?</b>

−Ahora he decidido desconectar un poquito ya que vengo de una etapa con muchas cosas, por suerte para mí, y estoy estudiando nuevos proyectos. Lo que sí viene seguro es el estreno a primeros de año de Operación Camarón, dirigida por Carlos Therón, y la segunda temporada de Justo antes de Cristo.