Zaragoza, capital de la magia de calle

Convertir a Zaragoza en la capital mundial de la magia durante unos días. Ese era el objetivo de Ismael Civiac (Civi Civiac) cuando hace ocho años inició Zaracadabra. Y en este tiempo ha conseguido de la capital aragonesa sea como "esas grandes ciudades" con grandes espectáculos de magia en la calle durante la época navideña, con alrededor de 120 espectáculos de 78 artistas de 28 países, que han sido vistos por 68.500 espectadores. Esta octava edición se celebrará del 22 al 28 de diciembre y tendrá como epicentro la plaza del Pilar (cada año reúne a cientos de personas para los espectáculos), aunque también habrá actuaciones en el C. C. Universidad y en Arbolé.

Los protagonistas serán cuatro artistas internacionales de referencia en el sector del ilusionismo, con Argentina como ciudad invitada.

De allí vendrán Silvana y Brando. La primera abrirá la programación en la plaza del Pilar, el próximo jueves, 26 de diciembre, a las 19.00 horas. Se trata de una de las "estrellas de la magia en femenino", según explica Ismael Civiac; una mujer que viene del teatro y que une en sus espectáculos manipulación, gesto, mimo, cambios de vestuario, etc. Presentará en Zaragoza Las manos mágicas, donde Silvana demostrará que las manos son más rápidas que la vista en un show con su particular mundo mágico y del milenario arte de las sombras chinescas. Además, es capaz de sacar de un pañuelo monedas sin fin, pero su especialidad son los aros, tres círculos dorados que enlaza y separa a la vista de todo el público.

Un día después, a la misma hora y mismo escenario, actuará Brando, cuyas técnicas de magia son "sorprendente". Trae a Zaragoza Palabras mágicas, que une nudos, pañuelos, cuerdas y bolas para un espectacular final. "Con palabras todo se puede hacer", cree Civiac, y eso que Brando no habla en todo el espectáculo.

El broche a este festival de magia de calle lo pondrá el ilusionista madrileño Armando Magia, con El arte de lo extraordinario (28 de diciembre, 19.00 horas, en la plaza del Pila)r. Se trata de un "número exquisito y muy cuidado" que invita a niños y jóvenes a "olvidar móviles y táblets y ponerse a crear", señala; y eso que en una de las partes parece que le llaman al teléfono y hace magia mientras.

Completa el cartel, Civi Civiac, anfitrión y alma mater de Zaracadabra, que tendrá una doble sesión. Por un lado, abrirá el festival el domingo, 22 de diciembre, a las 12.00 hroas, en el C. C. Universidad, con Cóctel de Ilusiones; y también actuará, el sábado 28, a las 12.00 y a las 18.00 horas, en Arbolé con Mágic Cásting (aquí las entradas cuestan 8 euros). Se trata de un espectáculo que se estrenó en esta misma sala en 2014 y que desde entonces tiene unas 20 representaciones cada año. Es una comedia en clave de humor, una parodia del Got talent, define Civiac, en el que el público elige al ganador, de entre seis artistas magos, que despliegan sus dotes de manipulación, hipnosis y levitación, faquirismo, etc.