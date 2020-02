La zaragozana Pilar Palomero estrena 'Las niñas' en Berlín

A Pilar Palomero se le nota inquieta, pero no nerviosa. Su avión está a punto de salir hacia Berlín y todavía no sabe la agenda que le han programado en la capital alemana, por lo que anda un poco expectante por lo que se va a encontrar. La directora zaragozana estrena hoy su primer largometraje, Las niñas, y lo hace nada menos que en uno de los festivales más importantes del mundo, la Berlinale. Aunque eso, como decíamos, no parece ponerle muy nerviosa.

Protagonizada por Natalia Molina y la zaragozana Andrea Fandós, Las niñas tiene un importante componente aragonés más allá de su directora y su protagonista, ya que el resto de niñas de las que habla el título son también jóvenes de la capital aragonesa, casi todas ellas sin experiencia cinematográfica. Además, la cinta se ubica en Zaragoza y fue grabada durante el pasado verano en escenarios como el Parque José Antonio Labordeta, el I.E.S Miguel Servet, aunque también en otras ciudades como Lérida.

La ópera prima de Pilar Palomero, que se proyecta hoy a las 13 horas en la sala Urania y competirá por el Gran Premio del Jurado en la Sección Generation K Plus, cuenta la historia de muchas mujeres, dibujada a través de la educación que recibieron a principios de los 90 en España.

LA HISTORIA / Las niñas aborda la historia de Celia, una niña de 11 años, que vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza, al que llega Brisa, una chica nueva de Barcelona, que empujará a la protagonista hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del año 92, Celia empieza a replantearse el mundo en el que siempre ha vivido.

«Yo no soy Celia, la protatonista, aunque hay un poquito de mí en cada uno de los personajes», señalaba Pilar Palomero durante el rodaje. De hecho, el I.E.S Miguel Servet es colegio al que asistió tanto ella como su madre.

La película se centra «en la educación que recibimos muchas de las mujeres del hoy en la España de los 90», explicaba la directora. No solo la impartida en las aulas sino también en el ámbito familiar, ya que «cargamos con las mochilas de la educación que recibieron nuestros padres». «Siento que la educación estaba un paso por detrás de los tiempos que se vivían», reconoce la directora. Además, considera que todavía había mucha diferencia entre como se educaba a niños y niñas.

El resultado de lo que da de sí esta ópera prima se conocerá hoy, pero solo su selección para Berlín y también para competir por la Biznada de oro en el festival de Málaga ya habla mucho y bien de la película, que muchos anticipan como la gran sorpresa del año que acaba de comenzar.

Los avales con los que cuenta también son importantes y apuntan a ello ya que la película ha contado en la producción con Valérie Delpierre por parte de Inicia Films, después de su éxito Verano 1993 y Alex Lafuente de Bteam Prods, productor de La Novia y de Entre Dos Aguas.

La producción ha contado además con la participación de RTVE, TV3, Aragón TV, Movistar Plus y con el apoyo del ICAA y del ICEC. También han participado el Programa Media, Ibermedia, el Gobierno de Aragon y el Ayuntamiento de Zaragoza.