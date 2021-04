El 90% de los diputados no publican su agenda institucional en la web del Congreso

Los miembros del Congreso que publican su agenda institucional en la web de la Cámara no llegan ni al 10% de los 350 que la integran, lo que implica que más del 90% del hemiciclo incumple este punto del Código de Conducta de las Cortes Generales que acaba de cumplir seis meses en vigor, según informa Europa Press.

Además, ni siquiera los diputados que adjuntan su agenda institucional a su ficha parlamentaria dan cuenta en la misma de sus eventuales reuniones con grupos de interés, otro de los preceptos que recoge el citado código aprobado el pasado mes de octubre por las Mesas del Congreso y el Senado.

En concreto, el artículo 6 del código establece que "los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés". El documento especifica qué debe considerarse grupo de interés mientras no se produzca la reforma de los reglamentos del Congreso y el Senado para regular esta figura.

Así, detalla que han de considerarse como lobis o lobistas "aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas".

34 cumplidores

Según los datos recopilados por Europa Press, un total de 34 diputados publican sus agendas institucionales en la web, pero en ella sólo se da cuenta de sus actividades parlamentarias, es decir de las reuniones del Pleno, las comisiones o las ponencias de las que forman parte.

La excepción es la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que también incluye en su agenda institucional las citas que mantiene con representantes de distintos colectivos sociales, embajadores, representantes de otras instituciones, etc. Por su parte, el diputado socialista Odón Elorza, responsable de Transparencia del PSOE y vocal del Congreso en la Comisión de Transparencia, sí informa en su página web personal de las gestiones que realiza sobre distintos asuntos y de las reuniones o contactos telefónicos que mantiene para ello.

Por partidos, de los 34 que tienen en su ficha virtual un epígrafe con la palabra 'agenda' 13 son del PSOE, seis del PP, otros seis de Vox y dos de Unidas Podemos. También lo hacen cuatro de ERC y dos del PDeCAT --que proporcionalmente son los que tienen un porcentaje de cumplidores más alto--, así como uno de los cinco diputados de Bildu.

Eso sí, desde esas 'agendas' solo se puede consultar a qué citas parlamentarias va a acudir la persona en cuestión. Además, en dos casos (un diputado de ERC y una del PP) el enlace ni siquiera lleva a esa información y, además, la que consta no está actualizada.

Partidos incumplidores

En Ciudadanos, PNV, Junts, Más País, Unión del Pueblo Navarro y la CUP nadie informa de su agenda en la web institucional y tampoco lo hacen los representantes Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias, el BNG, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe.

Lo que sí hace la mayoría de partidos políticos es informar diariamente a los medios de comunicación de las actividades de sus diputados tanto dentro como fuera del Congreso, aunque no todos detallan las reuniones que mantienen con colectivos varios, tengan o no cobertura informativa.

El PSOE lo hace en su página web, en la que, de hecho, recoge su "apuesta por las agendas públicas". Publican diariamente las agendas de los miembros de la Ejecutiva e informan de que, han iniciado un proceso de "apertura de las agendas individuales" de sus representantes en las instituciones para dar a conocer con qué lobis y colectivos se reúnen, de manera que "la ciudadanía ejerza un control cívico" de su nuestra gestión.

Disfunciones en el PP

El PP también da cuenta de las agendas de sus dirigentes en su web, incluidas las reuniones con grupos de interés, pero el apartado 'agenda' de web específica del Grupo Popular en el Congreso no funciona correctamente, ya que ni siquiera se recoge la actividad parlamentaria. Unidas Podemos informa a la prensa de sus convocatorias, pero no tiene una agenda específica en su web, en la que sí cuelga las intervenciones de sus dirigentes, pero no de los miembros del Grupo Parlamentario.

También da cuenta a la prensa de sus intervenciones en medios y de su agenda parlamentaria el Grupo Parlamentario de Vox, que, sin embargo no anuncia sus convocatorias con anticipación en el apartado específico que tienen sus 52 diputados en la web del partido. La agenda de los dirigentes de Ciudadanos también están en la web de la formación. Aunque informan de algunas reuniones con colectivos, la mayor parte de los apuntes corresponden a intervenciones ante medios de comunicación y, además, no incluyen las de los miembros del Congreso que no son dirigentes de la formación.