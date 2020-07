Abascal anuncia una moción de censura y el PP se desmarca

En cuanto a su comentario sobre que Abascal lleva viviendo del cuento desde los 17, el cual había pasado por alto, solo una pregunta, que hubiera hecho usted si su padre por pensar diferente hubiera sido amenazado por ETA junto a su familia? Tal vez dejarlo solo? Por cierto como bien he dicho antes, ustedes expertos de red social, me juzgan y dan por hecho que soy afín a Vox, que desmienta su ignorancia no significa que les vote, pero ustedes mismos, acaban de definirse como fascistas o comunistas (no lo sé, desconozco sus "ideas"economicas) actuando igual que su jefe cuando alguien no opina como el. De esto pueden deducir una de las definiciones de fascismo-comunismo.