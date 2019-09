Abascal no se ve en España Suma

Pablo Casado se fijó como objetivo "refundir" los partidos de la derecha cuando asumió la presidencia del PP, pero su propuesta no cuaja. Los conservadores registraron en agosto hasta la marca electoral, España Suma, y también todas las réplicas autonómicas, incluida Cataluña Suma, para avanzar en una idea que, por ahora, tiene más de tacticismo que de voluntad real. Casado y los miembros de su dirección son ambiguos cuando hablan de España Suma. No concretan qué forma adquiriría esa alianza electoral ni tampoco si invitarían a Ciudadanos y a Vox a la vez o si, en cambio, querrían pactar con los naranjas en unas circunscripciones y con los ultras en otras. Pero pese a la falta de detalles por parte de los promotores de la iniciativa, las preguntas a los dirigentes de esos dos partidos no cesan. Este jueves tanto el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, como el presidente de Vox, Santiago Abascal, tuvieron la oportunidad de abordar el asunto y rechazaron esa posibilidad.

Era la primera vez que el líder de la ultraderecha se manifestaba sobre el asunto. En EsRadio, Abascal cerró la puerta del todo a esa "refundición" electoral. "Somos muy diferentes a ellos a PP y a Cs. Y no caemos en las trampas de operaciones de propaganda como España Suma", afirmó. El político vasco aseguró que Vox nació "para desafiar a la corrección política y para lanzar un mensaje que no lanzaban ni PP ni Cs". Y detalló en qué asuntos considera que no coinciden: "Vox está en contra del Estado de las autonomías, en contra de todas las herramientas del marxismo cultural, incluidas las leyes de memoria histórica o las leyes de género; en contra de la inmigración masiva".

NAVARRA, UNA EXCEPCIÓN

Abascal pidió al PP que sea más claro y recordó que varios dirigentes populares, entre otros el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, se han manifestado en contra de presentarse bajo la misma marca que Vox. "España Suma no va a cuajar (...) Solo busca anular a Vox y matarle casi antes de que nazca y silenciar nuestro mensaje", denunció en la radio.

Villegas no fue tan contundente, puesto que Cs ya se presentó junto al PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) en las autonómicas con Navarra Suma. La coalición ganó las elecciones, pero no el Gobierno, que finalmente ha conquistado el PSOE gracias a la abstención de EH Bildu. El secretario general de los naranjas solo mostró su preocupación por "hacer coalición en unos sitios sí y en otros no". Para Albert Rivera Navarra es la excepción y no la regla.