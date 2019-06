El abogado de Sánchez: "En Cataluña no hubo un periodo insurreccional"

"En Cataluña hay paz, por más que se diga". Así de rotundo se ha expresado el abogado Jordi Pina, defensor de Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, en su informe final. En periodo de septiembre a octubre del 2017, según el letrado, en Cataluña no hubo un periodo "insurreccional", como ha aludido las acusaciones, ni se produjo un "alzamiento". "No fue un alzamiento, son protestas, son manifestaciones", ha recalcado. ""La reacción ciudadana levantando los brazos diciendo 'Votarem' es hostil? Claro que no", ha concretado. "Nadie percibió lo que se entiende como un golpe de Estado", ha continuado el letrado.

El abogado ha dejado constancia que esos meses del 2017 se produjeron dos manifestaciones significativas en Barcelona en favor de la unidad de España. La primera el 8 de octubre y la segunda la habitual del 12 de octubre, festividad de la Hispanidad. " A alguien le cabe en la cabeza que en un periodo insurreccional miles de ciudadanos se pueden manifestar por la calle a favor de la unidad de España?", se ha preguntado, para después precisar que en la protesta del 8 de octubre, algunos concentrados lanzaron vallas a los Mossos. A nadie se le ha ocurrido sacrilizar o emprecer acciones por ello", ha sostenido.

Golpe de Estado

El defensor ha criticado además las palabras del fiscal Javier Zaragoza que calificó de "golpe de Estado" lo ocurrido en Cataluña. "La gente tiene que saber que no existe ningún delito de golpe de estado, sino otros tipos penales: rebelión y sedición. Por más que se diga con frase grandilocuentes, no se encotrarán tipos penales golpe de estado", ha insitido. El letrado ha negado rotundamente que los acusados hayan cometido un delito de rebelión, ya que no existió, tal y como requiere este delito, alzamiento. "Nadie entiende un delito de rebelión sin promotores", ha recalcado. "Las acusaciones no han traído a los responsables del Ejército en Cataluña diciendo que estaban en prevención. Esto es compatible con el delito de rebelión? No", ha afirmado Pina.

El abogado lanzó alguna que otra ironía: "La violencia para alcanzar la independencia de una parte del territorio son escupitajos o el lanzamiento de una valla?", se preguntó. El letrado, en cambio, ha recriminado la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la jornada del referéndum unilateral del 1-O y ha tildado alguna de las cargas que se produjeron en los centros de votación de "desproporcionada". "Hemos visto dos días de vídeos. Dónde están los golpes de ciudadanos a policías? Hemos visto actuaciones deleznables de policías, no de todos", ha repetido.