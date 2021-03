Acebes niega saber que hubiera una caja b en el PP y cobrar sobresueldos

El primer perceptor de sobresueldos que aparece en lo 'papeles de Bárcenas' que comparece ante el tribunal que juzga la caja b del PP, el exministro Ángel Acebes, optó por negar la mayor. Pese a lo declarado por el principal imputado, el extesorero Luis Bárcenas, el testigo nunca cobró esas cantidad, que en su caso ascienden hasta 107.000 euros, y nunca ha sabido de la existencia de una caja b de la formación. Tampoco sabe por qué aparece como perceptor de 6.300 euros mensuales entre 2004 y enero de 2008, momento en que el ingreso fue de 12.600.

Acebes negó con contundencia la declaración del principal acusado. "No, en absoluto", respondió a la pregunta sobre los cobros recibidos según las notas manuscritas de Bárcenas. "Es falso que yo haya recibido esas cantidades y todas las recibidas han sido con las correspondientes retenciones" fiscales, precisó. Más adelante aseguró que ignoraba cualquier pago de estas características a otras personas y que lo único que podía haber habido era sueldos de transición entre un puesto a otro, "siempre con nómina" y al día de la responsabilidad fiscal.

Pero ¿por qué Bárcenas le mencionó entonces en sus notas?, le preguntó el fiscal Antonio Romeral. "No lo sé y sigo sin saberlo en este momento y sin explicarme a qué responden esos papeles, lo único que le puedo decir es que no son ciertos y son rotundamente falsos, porque no se corresponden con la realidad ni hay nada que pueda explicar qué se produzcan".

Protesta por oír a otros testigos

Incluso mostró su sorpresa porque el también acusado, el exgerente Cristóbal Páez, y un testigo que le precedió a la hora de declarar ante el tribunal, el exsenador del PP Luis Fraga, sobrino del fundador del partido, Manuel Fraga, y amigo de escalada de Bárcenas, con el que había estado en el Himalaya o en los Andes.

"He escuchado a Fraga y la verdad es que con sorpresa, porque es la primera vez que a un candidato al Senado en concreto se le daba una cantidad para su campaña personas. Eso es la primera que desde el PP se financia a una persona su campaña personal", sostuvo, lo que motivó que las acusaciones que ejercen DESC y ADADE protestaran, porque la ley prohíbe que un testigo escuche lo que dicen otros, algo realmente complicado cuando se retransmiten telemáticamente y, como explicó el propio Acebes, le pidieron que se conectara telemáticamente a las 10 horas de esta mañana para poder declarar por esta vía.

Persona honorable

Acebes separó la secretaría general del PP de la tesorería y aseguró que nunca se pagó en b a ningún proveedor, porque nunca ha "conocido caja b o pagos en b en el Partido Popular". Aseguró que en el comité ejecutivo del partido el extesorero Álvaro Lapuerta "hacía gala de que los ingresos se hacían de manera ajustada y que se podía estar muy tranquilo, y lo repetía constantemente". "Nuestra percepción es que era una persona honorable", aseguró el testigo, que sostuvo que la tesorería no tiene dependencia ni orgánica ni personal sobre el otro órgano unipersonal del partido: la secretaría general.

"Yo no conozco de esos papeles hasta que se publican, no conozco dinero b en el partido popular y yo no ha recibido ninguna cantidad ni en España ni fuera de España", aseguró Acebes, que negó incluso que se pagara en negro la reforma de la sede. También negó la declaración de Bárcenas en relación con la adquisición de acciones de Libertad Digital, por cuya proposición el primero dijo que su esposa compró acciones y Lapuerta adquirió con dinero del partido.

Los 'papeles de Soto'

El juicio de la caja b fue mucho más trabado que en días anteriores. La primera testigo resultó no ser, o al menos eso declaró, la Pilar Pulido que aparecía en los papeles de Bárcenas. Es más, aseguró que la administradora única de la empresa en la que trabajó ente 1979 y 2104 era de "izquierdas", por lo que no creía que tuvieran trato alguno con el PP o que conociera al extesorero Álvaro Lapuerta y su sucesor, Luis Bárcenas, por lo que atribuye a un error su identificación como donante del partido según los papeles de este último.

El siguiente testigo fue el exsenador del PP Luis Fraga, que tachó de "chivo expiatorio" al que definió como su amigo, con el que había ido a escalar al Himalaya y a los Alpes, Luis Bárcenas. Fue a preguntas del abogado del PP, Jesús Santos, que cuando intentó ahondar en la condena a 29 años de cárcel del extesorero por, entre otros, delitos fiscales en el 'caso Gürtel, se topó con que la culpa es del sistema de financiación de los partidos, lema que había utilizado con todos los abogados hasta llegar a los 'papeles de Soto', en los