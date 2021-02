Agreden a un cámara de Telemadrid tras un acto de apoyo al rapero Hasél

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La razón está bien claro que no se posee si se tiene que recurrir a la agresión. Con ideología radicales sean de derecha radical o de izquierda radical tolerancia cero, veamos cómo están en los países cobernados por una de las dos ideologías la dictadura la tienen instalada. Ojo que nos jugamos la democracia como no espavilemos y no permitamos que ideologías radicales se instalen.