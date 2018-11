Albert Rivera, en el 2017: "Montar un autobús no es hacer oposición, es un show"

"Montar un autobús no es hacer oposición, es un show". Eso es lo que pensaba Albert Rivera hace año y medio, en mayo del 2017, cuando Podemos sacó a la calle su "tramabús", un autobús con las caras de Rato, Bárcenas o Aznar que echó a rodar para denunciar a los que el partido morado consideraba integrantes de "la trama" de corrupción en España. Lo dijo en una entrevista en 'Vanity Fair', en la que defendió que la oposición más dura a Mariano Rajoy la hacía su partido y no el de Pablo Iglesias. Ahora es otro autobús el que circula desde este lunes por Madrid. Lo ha fletado la plataforma auspiciada por Ciudadanos y luce los rostros de Junqueras junto al mensaje: "Indultos no".

El partido naranja ha pasado de criticar duramente que el único modelo de Podemos en política era subirse "a autobuses con pegatinas", como le recriminó Rivera a Pablo Iglesias en el Congreso, a tener el suyo propio. Y eso que llegó a espetarle al líder de la formación morada desde su escaño en el Congreso: "Bájese del autobús y vuelve a la Cámara". Entonces, el líder de Ciudadanos aprovechaba cada entrevista en televisión y cada comparecencia pública para criticar el autobús de Podemos y lo poco eficaz que, a su juicio, era contra el gobierno de Mariano Rajoy. "Rajoy está temblando con las pegatinas y con los marcianitos. Vamos, Rajoy no duerme", dijo en junio del año pasado durante una sesión de control al Gobierno. "Señor Iglesias salga del autobús y vuelva a la realidad", insistió.

El líder de Ciudadanos también habló de la estrategia de fletar autobuses en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, de laSexta, en junio del año pasado. "Rajoy está encantado de que le monten autobuses con pegatinas porque ni le roza", sostuvo.

Pero Albert Rivera no fue el único que criticó el "tramabús" de Podemos. Inés Arrimadas, la líder de la oposición en Catalunya, también se sumó a las críticas: "Mientras unos se pasean en autobús, nosotros seguimos trabajando en el Congreso con medidas contra la corrupción".

🎥 @InesArrimadas "Mientras unos se pasean en autobús, nosotros seguimos trabajando en el Congreso con medidas contra la corrupción" pic.twitter.com/A4Hm5su09X — Ciutadans (@CiutadansCs) 18 de abril de 2017

El secretario general del Grupo Parlamentario de Cs en el Congreso, Miguel Gutiérrez, reivindicó que su partido trabajaba en nuevas leyes en el Parlamento, a diferencia de "gente que se dedica a rodear el Congreso y que se dedica a 'vinilar' autobuses y sacarlos a darle vueltas". "No se puede estar cuatro años en campaña permanente", insistía entonces, y tachaba de electoralismo pasear autobuses por las calles.