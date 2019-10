El alcalde de Valladolid reprende al presidente del TSJ de Castilla y León por opinar sobre Franco

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha calificado de "inaceptable" que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, se haya pronunciado sobre una "decisión política" como la reinhumación del cadáver de Francisco Franco porque considera que "pone en tela de juicio su imparcialidad" y su independencia del poder político.

Así ha opinado el regidor vallisoletano sobre unas declaraciones del dirigente del alto tribunal en una entrevista concedida a El Norte de Castilla en la que afirma que la exhumación del dictador "reverdece el odio" que los españoles ya habían olvidado.

En dicha entrevista, Concepción asegura que la exhumación de Francisco Franco es un acto que "cambia o que transmuta en rencor la concordia que ha existido en este país desde 1978" y que es la consecuencia de la "perversa" ley de memoria histórica.

También subraya que esa norma, aprobada en el 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, "reverdece el odio" entre españoles y trata de "reescribir la historia" y convertir en "vencedor" de la Guerra Civil a quien perdió la contienda de 1939. Concepción valora "con tristeza" la exhumación de los restos del dictador y asegura que, el de ayer, no fue "el día de la alegría que se pinta en todas partes".

Aval del Tribunal Supremo

Puente ha calificado las declaraciones de "inaceptables" para un presidente del TSJCyL, en primer lugar porque ha apuntado que Concepción ha opinado sobre una decisión política que además está "avalada por el Tribunal Supremo", que como ha apuntado Puente es "su superior jerárquico" en términos judiciales y órgano "de revisión de las decisiones que toma el TSJCyL".

Por ello, espera que "se reconvenga", corrija esas declaraciones y "se dedique a su trabajo" y no haga declaraciones que "entran claramente en colisión con sus funciones".

Además, ha advertido de que "si los jueces se dedican a opinar de decisiones políticas, "a lo mejor" a los políticos no les queda "más remedio que opinar de decisiones judiciales". Y así, ha añadido que el TSJCyL tiene "entre otros cometidos" la labor de "juzgar a los aforados de la Comunidad, entre ellos muchos políticos del Partido Popular" y, según Óscar Puente, Concepción "tiene un historial de archivos y absoluciones a políticos del PP que conectan muy bien con estas declaraciones".

Juzgar a los políticos

En opinión del regidor vallisoletano, Concepción "debería tener un poquito menos de margen a la hora de opinar sobre decisiones políticas", porque luego "le toca" juzgar a representantes de las instituciones y los partidos.

Todo ello, ha concluido, "pone en tela de juicio su imparcialidad", por lo que ha incidido en manifestar su "rechazo profundo" a que los órganos judiciales se pronuncien de esta forma ya que debería mostrarse como independientes del ámbito político.

En todo caso, el alcalde de Valladolid ha matizado que en otros casos, como el del Campus de la Justicia de Valladolid sobre el cual Concepción se ha pronunciado en alguna ocasión, "tiene todo el derecho de opinar, incluso la obligación de hacerlo", porque afecta "claramente" a la cuestión judicial. "Nunca le he criticado por eso, no me molesta", ha precisado.