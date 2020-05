Álvarez De Toledo insiste en que el padre de Pablo Iglesias es "terrorista"

Por Zarago que una persona que militó en el FRAP le llamen terrorista pues si pues era un grupo terrorista matase o no matase, igual que uno uno que milita en el PSOE y no roba es socialista pero no es delincuente, cosa por cierto bastante rara, y se lo dice a uno que contgribuyó con dinero y votó a éste figura de PABLO, que viendo sus actuaciones ya llevo varios años sin votarle ni a su partido ni a su cajera, al igual que no volveré a votar en mi vida al PSOE, y viendo todo esto y lo aguda que es la gente cuando va a votar en las proximas ni me molestaré en in a votar, son todos iguales tengan las siglas que tengan, pero lo del coletas es muy fuerte.