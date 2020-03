Los amaños por la visita del Papa a Valencia, a juicio

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Malditos sean todos los que vieron el latrocinio y no lo denunciaron y pararon. Nunca deberían ocupar un cargo público. Ni acercarse a él. "han acordado reconocer los hechos a cambio de una reducción de pena y la devolución del dinero." Ja, ja, ja, me rio por no llorar. Que van a devolver el dinero, madre mía, habría que hacer un monolito y ponerlo en la plaza del ayuntamiento de Valencia, con la inscripción: ¡¡¡DEVOLVIERON EL DINERO¡¡¡