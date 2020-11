Anticorrupción investiga a Juan Carlos I, a la reina Sofía y a varios de sus familiares por usar tarjetas opacas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¿hay algún iluso que creía que solo Juan Carlos no era trigo limpio? lo que creemos buena parte de ciudadanos que sólo sale a la luz la punta del iceberg y que esa punta va a ser tratada con tanto remilgo que quedará en tan sólo un "perdón, esto no ocurrirá más". Quién crea que la monarquía es cosa de buena derecha y la república de mala izquierda, está ciega y para ejemplo Francia que la república está con gobiernos de todo signo y no pasa nada. Felipe y sus hijas han de empezar a pensar que el chollo se termina y la justicia tiene que dejar de proteger a los "inviolables".