Asuntos Internos cita a declarar al mosso del "La república no existe, idiota"

La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra ha citado a declarar al agente antidisturbios que el pasado 21 de diciembre replicó a un agente rural que protestaba contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona con la frase: "La república no existe, idiota".

Según ha informado este miércoles la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el agente de la unidad antidisturbios de los Mossos d'Esquadra ha sido citado a declarar ante Asuntos Internos el próximo lunes, 18 de febrero.

Un vídeo que se hizo viral en las redes sociales captó el momento de un enfrentamiento verbal entre un agente antidisturbios que integraba el dispositivo de seguridad del 21-D con un miembro independentista de los Agentes Rurales de la Generalitat que se estaba manifestando.

Mosso de la Brimo vs. Guarda Forestal

- Tu ets un funcionari com jo o què? Doncs defensa’m a mi i no a aquests fills de puta

- Jo defenso la República

- Quina República ni què collons!

Aquest és el nivell pic.twitter.com/I5ZKydKy7l