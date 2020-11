Ayuso: "Madrid es un paraíso, pero de libertad"

Dijo alguna vez Marhuenda que si Esperanza Aguirre presentara a su perro, ese perro ganaría, Ese perro tenía una cuenta de tuiter que es la que le llevaba Isabel Díaz Ayuso, mientras la comunidad avalaba las empresas de su familia. A su vez, Abascal se apesebraba en una fundación mamandurria desde donde diseñaba el partido madrileño ( perdón, patánespañol) Vox. Y es que esa comunidad que se beneficia del resto de España, y especialmente de la España vacía, a la que fagocita siendo un paraíso fiscal, difunde a su vez un españolismo rancia, ergo madrileño de dominación. Habla la majadera de libertad. También hablaba Esperanza Aguirre de ella, y entendía, como manifestó, que debían ser libres de llevarse la pasta a Suiza. Esa es la libertad como la entienden los saqueadores de España, a la vez que enarbolan la bandera y te quieren dar con ella en la mollera. El asco que les tengo es infinito. Me gustaría que Aragón reaccionase de una vez, y se enterase de una vez por todas de que esta peña no son españoles patriotas, son patriotas de su patrimonio. Madrid es su refugio para no pagar patrimonio y que otras comunidades de donde sacan recursos y rentas no puedan sacar su servicio adelante. Patriotas que no pagan impuestos, sacan beneficios y corrompen la educación y la educación, y hacen negocio con ambas. Patriotas que pagan religiosamente innumerables púlpitos mediáticos para seguir sangrando el país y sus ciudadanos. Su libertad está basada en tu falta de libertad. Tú jódete, que los españoles de banderita nos llevamos la pasta bien calentita. Me gustaría que los territorios de la antigua corona de Aragón reaccionasen al unísono. Si no, estos cuervos franquistas nos van a sacar los ojos.