Borrell: 'El Reino Unido se dividirá antes que España'

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este martes en Bruselas que le "preocupa mucho más la unidad de Reino Unido que la de España", incluso que cree que "el Reino Unido se dividirá antes que España".

Así lo ha afirmado en Bruselas, durante una entrevista con 'Politico'. Preguntado entonces si esa opinión se debe a la fortaleza de España o a la debilidad de Reino Unido, ha respondido que es "un claro signo de la debilidad de Reino Unido".

Borrell se ha expresado así al hilo de una pregunta sobre una eventual secesión de Escocia del Reino Unido como consecuencia indirecta del 'brexit'. El ministro ha considerado que si Escocia se independizase de acuerdo con las normas internas británicas, España no tendría ningún problema.

"Si Westminster está de acuerdo no vamos a ser nosotros más papistas que el Papa", ha ilustrado. Eso sí, ha puntualizado que este caso no sería comparable a la independencia de Kosovo --que España no reconoce--.