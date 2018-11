Borrell, sobre la historia de EEUU: 'Lo único que hicieron fue matar a cuatro indios'

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, opina que Estados Unidos tiene más integración política porque "hicieron la independencia prácticamente sin tener historia". "Lo único que habían hecho es matar a cuatro indios, aparte de eso fue muy fácil", ha asegurado Borrell en un acto en la Universidad Complutense de Madrid.

Yesterday Spanish Foreign Minister Josep Borrell said this about United States' pre-independence history: "The only thing that they had done was kill 4 Indians".



What a cruel, racist, denialist, and pathetic way to describe a genocide.