Calvo acusa a Díaz Ayuso de solo preocuparse en "cómo le va a ayudar Vox"

En la lucha particular que mantienen los dirigentes del PP y del PSOE de cara a las elecciones madrileñas del 4-M, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este sábado a la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, de estar pensando ya formar un gobierno con Vox. Además, ha acusado a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid de no haber sido leal en al gestión de la pandemia.

En un acto sobre feminismo en el que también ha participado el candidato socialista, Ángel Gabilondo, Calvo ha lamentado que Díaz Ayuso solo quiera "sostener un gobierno vicario, milímetro a milímetro con lo que piense y decida Vox, la ultraderecha que se quiere señorear de la capital". Así, ha subrayado que "el PP está vencido" y "arrastrado" por todo lo que propone la ultraderecha. En la misma línea, ha sostenido que las mujeres de Madrid están "gobernadas por una mujer que le preocupa más lo que piensa y cómo le va a ayudar Vox" que lo que puedan necesitar las mujeres. "Este es el problema que tenemos", ha sentenciado.

Además, tras los choques entre Díaz Ayuso y Pedro Sánchez en los últimos días por el reparto de vacunas y los datos de contagios, Calvo ha criticado que la estrategia de la líder popular "ha sido enfrentarse en el 'no porque no' sin sentido y sin razón contra el Gobierno de España". "A eso no se puede resumir la política de Madrid, este país necesita otro tipo de lealtad y de coordinación seria", ha precisado.

El compromiso

Gabilondo también ha insistido en la necesidad de frenar al partido de extrema derecha. "Tenemos que conseguir parar el Gobierno de colón por las mujeres", ha sentenciado tras anunciar que si gobierna en la Comunidad de Madrid conformará el primer Ejecutivo paritario que haya tenido la autonomía. Además, se ha comprometido a aprobar una Ley de Igualdad en la región.

"Eres el ejemplo de como los hombre de este partido no pueden entender la vida personal ni la vida política sin nosotras, sin el respeto a nuestra vida y nuestras decisiones", le ha respondido Calvo a la hora de presentarle.