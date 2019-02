Camps: "Estoy en forma para hacer y ganar una campaña, si el PP me lo pide vuelvo encantado"

No le han llamado para estas próximas convocatorias electorales, pero el expresident valenciano Francisco Camps ha asegurado este lunes que estaría encantado de volver a la primera línea política si el Partido Popular se lo propusiese.

No me lo han propuesto pero si me propusieran presentarme estaría encantado de la vida, ha señalado Camps, que ha comparecido en la comisión de investigación del Caso Taula en Les Corts y ha hablado también ante los medios.

Estoy en plena forma para poder haber hecho una campaña electoral y ganarla, ha apuntado Camps, que ha recordado que en 2011perseguido por ustedes (en referencia a los partidos de izquierda) y con escraches de verdad, no los de coña de ahora venció por mayoría absoluta en las autonómicas.

Como cualquiera que ha vivido con intensidad y convicción la política, en el momento en el que le dijesen déjelo todo y vuelva a la primera línea de fuego político, yo encantado, ha insistido antes de destacar que el proyecto del PP es mi proyecto, los ideales son obviamente mis ideales

El exdirigente popular ha mostrado su respaldo a los extraordinarios candidatos que tiene el partido tanto en Valencia como en Madrid y, de hecho, ha recordado que a María José Catalá, alcaldable en la capital valenciana, la propuse y fue alcaldesa de Torrente, la propuse candidata al congreso en 2008 y fue diputada nacional y fui de los que la aupó a la dirección regional.

Camps ha dicho que el PP debería ganar por amplísima mayoría en todas las instituciones para que España vuelva al cauce de la normalidad, ha apuntado que el adelanto de las generales busca diluir el voto del centro-derecha y se ha mostrado partidario de pactar con VOX tanto a nivel estatal como autonómico.

EL BIGOTES, CARTEL ELECTORAL

El expresident ha comparecido tras hacerlo Álvaro Pérez El Bigotes, uno de los líderes de la trama Gürtel y su antiguo "amiguito del alma", y ha reprochado que se asuman sus versiones como dice que hicieron los partidos de la oposición cuando el sastre del caso de los trajes afirmó que no se los había pagado él sino la trama Gürtel.

Con su héroe el sastre José Tomás perdieron las elecciones de 2011 y con su héroe Pérez las van a perder ahora estas, ha augurado.

Ha negado también que Pérez acudiera alguna vez a su despacho, ha criticado que ahora sea la Biblia lo que dice y ha afirmado que la empresa de Gürtel era proveedora del PP pero no de la administración.

CRÍTICAS A PUIG Y EL PSPV

Sobre este caso, del que fue absuelto por un jurado popular, ha vuelto para pedir que se investigue quién pagó la acusación popular que ejercieron cuatro disputados del PSPV, entre los que estaba el hoy president Ximo Puig, y para llamarle moroso por no haberle abonado las costas del recurso que elevaron al Tribunal Supremo, como asegura que el tribunal le ha reclamado ya en varias ocasiones.

Además, ha criticado que presentaran el recurso en vez de pedirme perdón de rodillas y ha sugerido que el hermano de Puig puede hacer un aparte y dejárselo del dinero que ha ingresado de subvenciones públicas a su grupo de comunicación.

Camps ha cargado en su intervención contra el actual gobierno del Botànic y ha dicho que esta ha sido la peor legislatura de la autonomía y absolutamente fracasada.

La izquierda siempre gobierna mal, el centro derecha siempre gobierna bien, ha señalado, aunque ha dicho que no se trataba de ninguna arenga política

También ha calificado de izquierda comunista y catalanista al actual Consell, ha dicho que el actual PSOE no es democrático por estar cerca de Podemos y ha criticado a Puig y al alcalde de València Joan Ribó por balbucear el himno regional en el acto de apertura de las Fallas. Me supo fatal que no hayan tenido ni una hora para memorizarlo, ha deslizado.

LA FINANCIACIÓN DEL PPCV

Camps ha asegurado que la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Gürtel no condena al PPCV por una supuesta financiación irregular que ha vuelto a negar pese a que nueve empresarios reconocieran en el juicio haber pagado actos del partido.

Ha dicho que los cambios de versión de El Bigotes, del exsecretario general Ricardo Costa y los empresarios que admitieron haberlo hecho son estrategias de defensa

También ha dicho que jamás se preocupó de ninguna adjudicación ni contratación aunque ha afirmado que muchas veces se utiliza el nombre del presidente.