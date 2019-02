Carmena pide no "empeñarse" en pactar con Podemos antes de las elecciones

Con las agendas de partidos, plataformas y organizaciones repletas de reuniones para lograr una candidatura única para las elecciones locales y autonómicas de mayo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha pedido no "empeñarse" en buscar pactos antes de que se celebren los comicios. La regidora madrileña recuerda que, después acudir a las urnas, habrá tiempo para realizar acuerdos postelectorales. No obstante, la exjueza ha asegurado que sería "muy bueno" lograr la unidas si hubiera "coincidencia" en la forma de gestión.

Carmena parece haber visto en la división surgida en el seno de Podemos tras el anuncio de Íñigo Errejón de concurrir a los comicios regionales bajo el paragüas de Más Madrid y no con las siglas de Podemos una cierta ventaja. La alcaldesa ha señalado, en una entrevista a la agencia EFE, que hay ciudadanos que se pueden ver más atraidos por una "actuación directa de los partidos de izquierdas" y otros que prefieran "movimientos más amplios" como el proyecto que ella abandera.

La posición de la regidora se ve refrendada con las últimas encuestas publicadas por TeleMadrid que muestran que la suma de las candidaturas de Podemos y Más Madrid al Parlamento regional sería mayor que el porcentaje de votos obtenido si confluyeran en una misma lista.

"Si nos dicen que nos van a apoyar, estupendo, si cambian de idea, pues no sé, pero no es un tema que me preocupe", ha asegurado Carmena sobre su relación con el partido que lidera Pablo Iglesias. En este sentido, ha asegurado que sería "estupendo" contar con el respaldo de los morados pero que, en caso contrario, tras las elecciones verán lo que les une y les separa.

OPERACIÓN CHAMARTÍN

La paralización de la Operación Chamartín, una de las líneas rojas impuestas por IU Madrid para integrarse en una candidatura, no ha gustado a la alcaldesa de la capital española. Carmena ha advertido de que aquellos que "quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar" y, en esta línea, ha descartado aceptar el "reto" de paralizar el proyecto urbanístico ubicado en el norte de Madrid.

Amplitud de mente es lo que pide la exjueza a todos los partidos de izquierdas que deben comprender que la cooperación publico-privada es necesaria en una ciudad "grande y moderna" como es la capital española.

Las diferencias con IU Madrid también pasan por la figura del concejal de los distrito de Vicálvaro Latina y dirigente IU, Carlos Sánchez-Mato, con el que la alcaldesa reconoce que tienen una "falta de sintonía".