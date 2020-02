Carmena reconoce que se equivocó al crear Más Madrid

"Me equivoqué". Así de clara y concisa se ha mostrado la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena sobre la creación de Más Madrid. Diez mesas después de perder la alcaldía de la capital, la exjueza ha reconocido que la creación de una plataforma con Íñigo Errejón para aglutinar a personas de diferentes partidos de la izquierda madrileña fue un error. "Me equivoqué porque me parecía que era imprescindible una plataforma. No una candidatura que fuera un álbum de cromos de partidos políticos", ha explicado.