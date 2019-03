Casado anuncia una ley de maternidad para disuadir de practicar el aborto

El feminismo es algo más sólido que el populismo. Por eso la mujer hace años que es libre para decidir cuándo quire ser madre, y son conscientes que se tienen que parir los hijos a los que se puede mantener con dignidad y no vivir de las subvenciones del papa estado . Por qué le recuerdo que si no se pagan impuestos no se pueden dar ayudas. Retroceder otra vez a la España de la dictadura parir hijos sin los suficientes medios para darles comer y mucho menos para darles estudios no gracias .